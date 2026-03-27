Sony augmente les prix des PS5, PS5 Pro et PlayStation Portal

Ce qui était une rumeur est maintenant réalité : Sony confirme augmenter les prix de ses PS5, PS5 Pro et du PlayStation Portal en France, ainsi que dans le reste du monde. La raison est la pénurie de RAM et d’autres composants, en lien avec l’importante demande pour l’intelligence artificielle.

Les nouveaux prix des PS5 et PlayStation Portal

Voici les nouveaux prix pour les PS5, PS5 Pro et PlayStation Portal en France et dans le reste de l’Europe :

PS5 — 649,99 €

PS5 Digital Edition — 599,99 €

PS5 Pro – 899,99 €

PlayStation Portal — 249,99 €

Jusqu’à présent, la PS5 standard coûtait 549,99 €. Nous sommes donc sur une importante hausse de 100 € ici. Pour sa part, la PS5 Digital Edition était à 499,99 euros. Là encore, la hausse est de 100 €. L’histoire se répète encore pour la PS5 Pro qui coûtait 799,99 € et qui prend là aussi 100 €. Enfin, le PlayStation Portal était à 219,99 €. La hausse est donc de 30 €.

Pourquoi ces hausses de tarifs ? Voici ce qu’indique Sony :

En raison des pressions continues dans le paysage économique global, nous avons pris la décision d’augmenter le prix de la PS5, de la PS5 Pro et du lecteur à distance PlayStation Portal partout dans le monde. Nous savons que les changements de prix impactent notre communauté, et après une évaluation minutieuse, nous avons conclu que cela était une étape nécessaire pour nous assurer de continuer de proposer des expériences de jeu innovantes et de haute qualité aux joueurs à travers le monde.

Les nouveaux prix seront une réalité à compter du 2 avril. Vous l’avez donc compris : si vous voulez une PS5 ou un PlayStation Portal, autant l’acheter maintenant pour éviter le changement tarifaire. Voici les liens directs pour acheter un modèle :