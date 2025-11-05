Le PlayStation Portal ajoute le cloud gaming pour les jeux PS5

Une mise à jour importante transforme le PlayStation Portal, qui s’émancipe de la PS5 grâce au support complet du cloud streaming. L’appareil, qui se limitait au Remote Play depuis son lancement en 2023, peut désormais lancer des jeux PlayStation 5 directement depuis les serveurs de Sony, à condition de posséder le bon abonnement.

Streamer les jeux PS5 sur son PlayStation Portable

Le PlayStation Portal n’est plus simplement un écran déporté pour la PS5. Il accède désormais au cloud gaming après une phase bêta initiée en novembre 2024, ce qui signifie que vous n’avez plus besoin de vous connecter à votre PS5 pour jouer à votre bibliothèque. Cette évolution le rend véritablement autonome.

Pour en profiter, un abonnement à PlayStation Plus Premium est indispensable. Cette offre, la plus élevée de Sony, est facturée 16,99 € par mois ou 151,99 € par an. Elle ouvre l’accès à des centaines de jeux compatibles des catalogues PlayStation Plus Game et Classics, incluant des titres majeurs comme God of War Ragnarök, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy et The Last of Us Part 2 Remastered. Sony précise que cela permet de « profiter d’un jeu côte à côte avec un ami qui utilise votre PS5 sous un compte séparé, ou streamer votre jeu préféré pendant que quelqu’un d’autre regarde un film sur la console ».

Le cloud streaming sera disponible dès le 6 novembre à partir de 3 heures du matin (heure française).

Une mise à jour qui enrichit aussi l’expérience globale

Au-delà du cloud gaming, la dernière mise à jour apporte plusieurs améliorations notables à l’appareil. Les utilisateurs découvriront une interface utilisateur entièrement redessinée pour une meilleure navigation, ainsi que le support de l’audio 3D pour une meilleure immersion sonore. Un nouvel écran de statut réseau a également été ajouté, permettant de mieux analyser la qualité de sa connexion internet.

De plus, le passage au cloud active de nouvelles fonctionnalités pratiques. Les possesseurs du PlayStation Portal peuvent maintenant parcourir et effectuer des achats dans les boutiques intégrées aux jeux, recevoir des invitations de jeu et accéder à de nouvelles options d’accessibilité directement depuis leur appareil.