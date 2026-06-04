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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 4 juin
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 4 juin

7 min.
4 Juin. 2026 • 16:59
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT! iPad Air 11 pouces M3 à 529€ sur @Amazon
  • Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 359€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • HOT! Tablette 13″ Apple iPad AIR – M3, 128 Go à 749€ au lieu de 807€ sur @Amazon.de – livrable en Franc
  • Mémoire RAM PNY Sodimm DDR4 16 Go 3200MHZ à 49,99€ sur @Grosbill
  • Manette DualSense PS5 Chroma Pearl ou Chroma Indigo à 50,41sur @Amazon.de – livrable en France
  • [Précommande] Rayman Legends : Retold sur PS5 et Nintendo Switch 2 à 36,90€ au lieu de 39,99€ sur @E.Leclerc
  • Ecran PC 27″ LG UltraGear 27GS60QC-B – 2.5K (2560 x 1440 pixels), 1 ms (gris à gris), 16/9, Dalle VA incurvée, 180 Hz, HDR10, FreeSync à 124,95€ au lieu de 229,99€ sur @RueDuCom.
  • Boitier Multimédia Xiaomi TV Mi box S, 3ème génération 4K à 41,06€ sur @AliExpress avec le code FR6SS06
  • Ratchet & Clank sur PS4 à 9,69€ au lieu de 17€ sur @Amazon
  • Ecouteurs Nothing CMF Buds 2 Orange à 27,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Trottinette éléctrique Xiaomi Scooter 4 Pro Max à 369€ au lieu de 499€ sur @Carrefour
  • Purificateur d’Air Levoit Chambre Silencieux, Élimine 99.97% des Allergènes, Jusqu’à 35m², Air Purifier Poussières Animaux Odeurs Core 200S à 79,99€ au lieu de 96,72€ sur @Amazon

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • HOT! Traqueur Apple AirTag (2ᵉ génération) à 27€ sur @Amazon
  • HOT! [Via Paypal] Caméra d’action 360° Insta360 X5 – Vidéo 8K à 311,64€ sur @AliExpress avec le code SS6FR50
  • [Via PayPal] Drone DJI Mini 5 Pro à 516,62€ sur @AliExpress avec le code SS6FR110
  • [Via Paypal] Montre Connectée Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 à 270,14€ sur @AliExpress avec le code SS6FR50ra
  • Montre connectée Apple Watch Series 11 GPS – 46 mm Obsidienne, violet, gris ou Rose, bracelet taille M ou L (via remise de 7.58€ au panier) à 379€ au lieu de 460,10€ sur @Amazon
  • Ecouteurs sans fil Apple Airpods 4 à 119€ au lieu de 137€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 11″ Apple iPad Air M4 2026 Wi-Fi – RAM 12 Go, 128 Go, Version Importée (Vendeur Bluesky-EU) à 549,99€ au lieu de 669€ sur @Rakuten
  • Tablette 12.1″ Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – 2.5K 120Hz, 6/128 Go, 12000mAh, Gris (Entrepôt FR) à 183,40€ sur @AliExpress avec le code AEVS16

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

  • HOT! Battlefield 6 sur PS5 et Xbox Series X à 35,30€ sur @E.Leclerc
  • Gran Turismo 7 sur PS5 à 34,99€ sur @Auchan
  • Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5 (+ Un goodies à 1 centime ) à 19,99€ sur @Fnac
  • Kingdom Come: Deliverance II sur PS5 à 29,99€ sur @Amazon
  • Jeu 007 First Light sur Xbox Series X – Edition Specialiste à 47€ sur @Amazon
  • [Précommande] Lego Batman : L’héritage Du Chevalier Noir sur PS5 à 49,99€ sur @Auchan
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 et Xbox Series X à 29,99€ sur @Amazon
  • Battlefield 6 sur PS5 à 35,30€ au lieu de 49,96€ sur @Amazon
  • [Précommande] Starfield sur PS5 (+10€ offerts en bon d’achat) à 49,99€ sur @Micromania
  • Metroid Prime Remastered sur Nintendo Switch à 29,99€ sur @Amazon

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD M2 NVMe Ediloca EN760 (TLC) – 2 To dissipateur jusqu’à 4 800 Mo/s Compatible PS5 (Vendeur Tiers Ediloca) à 199€ au lieu de 313,97€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • SSD Interne Netac NVMe M2 – 1 To à 95,10€ sur @AliExpress avec le code FRSF15
  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 13″ Apple MacBook Neo – Puce A18 Pro, RAM 8 Go, SSD 256 Go, MHFA4FN/A (Via 50€ sur la Carte de Fidélité) à 599€ au lieu de 669€ sur @Carrefour
  • PC portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED, i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Windows 11 à 1699,99€ au lieu de 1899,99€ sur @Fnac
  • PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 140€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Trottinette électrique pliable iScooter i9 – 350W, 7.5 Ah, 30 km/h, Autonomie 25 km, Roues 8.5″ (Entrepôt EU) à 92,43€ sur @AliExpress avec le code FRSF10
  • Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (Via 50€ en crédit fidélité – Via sélection de retraits Drive) à 189,99€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

— 🔥 Divers —

  • Étiqueteuse Portable NIIMBOT B1  à 19,49€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon avec le code QET4ULD5
  • HOT! Figurine Funko pop! Star Wars : The Mandalorian – Mando Flying with Jet Pack à 6,99€ sur @Amazon

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