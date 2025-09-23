TENDANCES
KultureGeek Geekeries et Insolite Spider-Man: Brand New Day : le tournage mis sur pause après la blessure de Tom Holland
Spider-Man: Brand New Day : le tournage mis sur pause après la blessure de Tom Holland

23 Sep. 2025 • 11:55
Le tournage de Spider-Man: Brand New Day (réalisé par Destin Daniel Cretton), connaît un contretemps inattendu : Tom Holland ‘est en effet légèrement blessé lors d’une cascade. L’acteur britannique, qui incarne Peter Parker depuis 2016, souffre d’une commotion cérébrale qualifiée de « mineure ». Les studios ont donc choisi de suspendre la production pendant une semaine afin de lui permettre de récupérer pleinement.

Un calendrier de sortie préservé

Malgré cette pause temporaire, Sony Pictures et Marvel Studios ont confirmé que la date de sortie ne serait pas impactée. La sortie du film reste donc prévue pour le 31 juillet 2026. Bien que blessé, Tom Holland a déjà pu participer à un événement caritatif pour le Brother’s Trust, une preuve que l’incident reste sans gravité majeure.

Un casting riche et prometteur

L’intrigue de Brand New Day demeure toujours secrète, mais l’on connait au moins une partie du casting. Zendaya et Jacob Batalon reprennent leurs rôles de Mary Jane et Ned, Jon Bernthal enfile à nouveau le costume du Punisher, Michael Mando reprend le rôle du Scorpion, et Mark Ruffalo fait son retour dans la peau du Hulk. De nouveaux visages viennent aussi s’ajouter au cast, comme Sadie Sink (Stranger Things) et Trammell Tillman (Severance), dans des rôles encore mystérieux.

 

