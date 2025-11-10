TENDANCES
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux Le Royaume-Uni investit pour mettre à jour vers Windows 10… au moment où Microsoft l’abandonne
Actualité Windows, macOS et Linux

Le Royaume-Uni investit pour mettre à jour vers Windows 10… au moment où Microsoft l’abandonne

10 Nov. 2025 • 16:50
0

Le département de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) au Royaume-Uni vient de finaliser une vaste opération de « modernisation » de son parc informatique, un projet à 312 millions de livres sterling (355 millions d’euros). Problème : cette mise à niveau massive a consisté à passer des dizaines de milliers d’appareils sous Windows 10, un système d’exploitation dont le support officiel s’est arrêté en octobre.

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau

Investir pour passer sur un système d’exploitation abandonné

Ce programme d’investissement visait à éliminer des plateformes dépassées et à sécuriser des services nationaux essentiels comme les systèmes de surveillance des inondations. L’opération a permis de remplacer plus de 31 000 ordinateurs portables fonctionnant encore sous Windows 7 pour basculer sur Windows 10 et de corriger un important lot de failles de sécurité. Un data center a même pu être fermé grâce à cette rationalisation.

Cet effort a donc adressé une partie de la dette technique accumulée par le ministère. Cependant, le choix de la plateforme de remplacement soulève des questions sur la pérennité de la solution.

Une modernisation déjà menacée par l’obsolescence

En migrant vers Windows 10, le Defra se retrouve dans une course contre la montre. Sans support étendu payant de la part de Microsoft, ces milliers de postes fraîchement mis à jour deviendront à leur tour obsolètes dès la fin 2026, date de fin des mises à jour de sécurité étendues.

De plus, l’ampleur du problème restant est considérable. Le rapport du ministère au Parlement britannique révèle que 24 000 autres appareils sont toujours en fin de vie et que 26 000 smartphones et équipements réseau doivent encore être changés. Ces derniers n’ont probablement pas été inclus dans la vague de mise à jour car ils sont jugés incapables de faire tourner correctement Windows 10, et encore moins Windows 11. Le Defra se prépare donc déjà à une nouvelle phase de remplacements qui s’étalera sur les trois prochaines années.

