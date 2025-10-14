TENDANCES
Actualité Windows, macOS et Linux

Windows 10 : la fin du support est aujourd’hui, mais il y a 1 an de mises à jour en plus en Europe

14 Oct. 2025 • 9:00
0

10 ans après son lancement, Windows 10 atteint officiellement sa fin de support ce mardi 14 octobre 2025. Microsoft ne distribuera plus de mises à jour de sécurité ni de correctifs pour son système d’exploitation le plus utilisé au monde. Une décision annoncée depuis plusieurs années qui concerne aujourd’hui près de 43 % des ordinateurs Windows dans le monde.

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau

C’est la fin de Windows 10

Microsoft a communiqué la date de fin de support de Windows 10 bien en amont pour permettre aux utilisateurs de préparer la transition. La société a multiplié les notifications sur les machines éligibles à Windows 11, proposant une mise à niveau gratuite vers son système d’exploitation le plus récent. Cette stratégie d’anticipation vise à accompagner progressivement les utilisateurs vers une migration nécessaire pour maintenir leur sécurité informatique.

À partir d’aujourd’hui, Windows 10 ne reçoit plus aucune mise à jour de sécurité. Les nouvelles vulnérabilités découvertes dans le système ne seront plus corrigées par Microsoft, créant ainsi un risque de sécurité majeur pour les utilisateurs qui continuent d’utiliser ce système. Les failles zero-day, ces vulnérabilités inconnues exploitées par les pirates, resteront désormais ouvertes indéfiniment sans correctif.

L’absence de mises à jour expose les ordinateurs tournant sous Windows 10 à des menaces croissantes. Les hackers ciblent particulièrement les systèmes obsolètes, profitant des failles non corrigées pour mener leurs attaques. Les agences de cybersécurité alertent sur les risques accrus de ransomware et de vol de données personnelles. Le CERT-FR constate que 68 % des postes de travail des organismes français fonctionnent encore sous une version antérieure à Windows 11.

Les ordinateurs restent fonctionnels malgré tout

Contrairement à une idée reçue, les PC sous Windows 10 continuent de fonctionner normalement après le 14 octobre 2025. Le système reste figé dans son état actuel, avec la dernière version installée. Les logiciels tiers comme les navigateurs Web et les antivirus continuent de recevoir leurs propres mises à jour. L’antivirus intégré de Microsoft reçoit encore des mises à jour de signature pour détecter les malwares connus, sans toutefois corriger les vulnérabilités du système lui-même.

Windows 10

Un sursis gratuit d’un an pour les Européens

Microsoft accorde une année supplémentaire de mises à jour de sécurité aux utilisateurs de l’Espace économique européen. Ce programme ESU (Extended Security Updates) s’étend jusqu’au 13 octobre 2026 et devient entièrement gratuit pour les résidents européens. Les utilisateurs doivent toutefois se connecter sur Windows 10 avec un compte Microsoft pour en bénéficier.

Cette décision fait suite aux pressions d’organisations de défense des consommateurs comme Euroconsumers, qui ont contesté les conditions initiales imposées par Microsoft au titre du Digital Markets Act (DMA). L’inscription au programme se fait directement depuis Windows Update, où un lien « S’inscrire maintenant » apparaît dans les paramètres.

Passer sur Windows 11 pour avoir des mises à jour régulières

Bien sûr, Microsoft invite tous les utilisateurs à installer Windows 11 pour continuer à recevoir des mises à jour, que ce soit pour les nouveautés ou la sécurité. Mais il y a quelques conditions, notamment le fait que votre PC doit avoir une puce TPM 2.0 pour installer le dernier système d’exploitation en date. Malheureusement, plusieurs PC ne l’ont pas.

Il existe des outils, comme Rufus, qui permettent de contourner cette limitation en lien avec TPM 2.0. Cela offre ainsi d’installer Windows 11 sur un PC non compatible officiellement.

