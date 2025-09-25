Windows 10 va avoir un an de mises à jour supplémentaires gratuites en Europe

À moins de trois semaines de la fin du support de Windows 10, Microsoft a dû revoir sa copie pour l’Europe. Sous la pression d’un groupe de défense des consommateurs, l’entreprise offrira finalement une année de mises à jour de sécurité étendues sans contrepartie dans l’Espace économique européen.

Le support de Windows 10 s’arrêtera en 2026 pour l’Europe

Au départ, Microsoft a annoncé que la fin du support de Windows 10 était fixée au 14 octobre 2025. Pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité, Microsoft avait prévu une offre conditionnelle : les utilisateurs devaient activer le service Sauvegarde Windows pour obtenir une année de sursis. Cette exigence n’était pas anodine car Sauvegarde Windows nécessite un compte Microsoft et utilise le service de stockage OneDrive. Avec seulement 5 Go d’espace gratuit, la sauvegarde des documents et paramètres aurait pu pousser de nombreux utilisateurs à dépasser cette limite et à souscrire à un abonnement payant.

Pour les utilisateurs ne souhaitant pas activer la sauvegarde, les alternatives étaient de payer 30 $ pour l’année ou d’échanger 1 000 points Microsoft Rewards.

Cette condition a suscité la réaction du groupe Euroconsumers, qui a milité pour un traitement plus favorable des millions d’utilisateurs européens concernés. Le groupe a obtenu gain de cause, forçant Microsoft à faire machine arrière. Dans l’Espace économique européen, l’option de mise à jour jusqu’en 2026 sera finalement gratuite et sans aucune condition.

Dans une lettre, Euroconsumers a salué cette décision : « Nous sommes ravis d’apprendre que Microsoft offrira une option gratuite de mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour les utilisateurs de Windows 10 dans l’Espace économique européen (EEE) ». Le groupe se félicite également que cette option ne requière aucune sauvegarde ni l’utilisation du programme de récompenses de Microsoft. Un porte-parole de Microsoft a confirmé ces changements, expliquant que l’entreprise « procède à des mises à jour du processus d’inscription pour s’assurer qu’il répond aux attentes locales ».

Des limites géographiques et temporelles

Cette concession ne s’applique cependant qu’à l’Espace économique européen et non l’Europe au complet. La Suisse n’y aura (visiblement) pas le droit par exemple. Dans le reste du monde, les conditions initiales restent en vigueur. Par ailleurs, cette extension de sécurité pour les particuliers ne dure qu’un an, jusqu’au 13 octobre 2026. Seules les entreprises pourront acheter des mises à jour pour une durée allant jusqu’à trois ans.

Le groupe Euroconsumers ne compte pas s’arrêter là et tente désormais de convaincre Microsoft d’étendre cette gratuité au-delà de la première année afin d’éviter de laisser des millions d’appareils exposés aux risques dès l’année prochaine.