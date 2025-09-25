TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux Windows 10 va avoir un an de mises à jour supplémentaires gratuites en Europe
Actualité Windows, macOS et Linux

Windows 10 va avoir un an de mises à jour supplémentaires gratuites en Europe

25 Sep. 2025 • 18:00
0

À moins de trois semaines de la fin du support de Windows 10, Microsoft a dû revoir sa copie pour l’Europe. Sous la pression d’un groupe de défense des consommateurs, l’entreprise offrira finalement une année de mises à jour de sécurité étendues sans contrepartie dans l’Espace économique européen.

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau

Le support de Windows 10 s’arrêtera en 2026 pour l’Europe

Au départ, Microsoft a annoncé que la fin du support de Windows 10 était fixée au 14 octobre 2025. Pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité, Microsoft avait prévu une offre conditionnelle : les utilisateurs devaient activer le service Sauvegarde Windows  pour obtenir une année de sursis. Cette exigence n’était pas anodine car Sauvegarde Windows nécessite un compte Microsoft et utilise le service de stockage OneDrive. Avec seulement 5 Go d’espace gratuit, la sauvegarde des documents et paramètres aurait pu pousser de nombreux utilisateurs à dépasser cette limite et à souscrire à un abonnement payant.

Pour les utilisateurs ne souhaitant pas activer la sauvegarde, les alternatives étaient de payer 30 $ pour l’année ou d’échanger 1 000 points Microsoft Rewards.

Cette condition a suscité la réaction du groupe Euroconsumers, qui a milité pour un traitement plus favorable des millions d’utilisateurs européens concernés. Le groupe a obtenu gain de cause, forçant Microsoft à faire machine arrière. Dans l’Espace économique européen, l’option de mise à jour jusqu’en 2026 sera finalement gratuite et sans aucune condition.

Dans une lettre, Euroconsumers a salué cette décision : « Nous sommes ravis d’apprendre que Microsoft offrira une option gratuite de mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour les utilisateurs de Windows 10 dans l’Espace économique européen (EEE) ». Le groupe se félicite également que cette option ne requière aucune sauvegarde ni l’utilisation du programme de récompenses de Microsoft. Un porte-parole de Microsoft a confirmé ces changements, expliquant que l’entreprise « procède à des mises à jour du processus d’inscription pour s’assurer qu’il répond aux attentes locales ».

Des limites géographiques et temporelles

Cette concession ne s’applique cependant qu’à l’Espace économique européen et non l’Europe au complet. La Suisse n’y aura (visiblement) pas le droit par exemple. Dans le reste du monde, les conditions initiales restent en vigueur. Par ailleurs, cette extension de sécurité pour les particuliers ne dure qu’un an, jusqu’au 13 octobre 2026. Seules les entreprises pourront acheter des mises à jour pour une durée allant jusqu’à trois ans.

Le groupe Euroconsumers ne compte pas s’arrêter là et tente désormais de convaincre Microsoft d’étendre cette gratuité au-delà de la première année afin d’éviter de laisser des millions d’appareils exposés aux risques dès l’année prochaine.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau Actu OS

Windows 10 : Microsoft propose un an supplémentaire de mises à jour de sécurité gratuites à une condition

Windows 11 Logo PC Portable Actu OS

Windows 11 : un bug empêche l’installation des mises à jour de sécurité

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

Microsoft liste toutes les fonctionnalités gaming de Windows 11 qui sont absentes de Windows 10

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

Windows 11 devient le système d’exploitation de bureau le plus utilisé, dépassant Windows 10

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ChatGPT Pulse Briefing

ChatGPT Pulse vous propose un briefing quotidien personnalisé

25 Sep. 2025 • 19:51
0 Internet

OpenAI dévoile Pulse, une nouvelle fonctionnalité qui transforme ChatGPT en un assistant proactif capable de générer des...

deals promos

🔥 [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 25 septembre

25 Sep. 2025 • 17:02
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree

Avatar 3 : De Feu et de Cendres, une nouvelle bande-annonce pour le film

25 Sep. 2025 • 16:38
1 Geekeries

Disney propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour le film Avatar : De Feu et de Cendres de James Cameron. Le premier trailer avait...

Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 : le roi du jeu de course-arcade débarquera bien au Japon en 2026

25 Sep. 2025 • 15:49
0 Jeux vidéo

Playground Games a confirmé que Forza Horizon 6 posera ses pneus au cœur du Japon, une information qui avait déjà...

Messenger teen accounts

Facebook – Messenger : Meta déploie au niveau mondial les comptes pour ados

25 Sep. 2025 • 15:45
0 Internet

Meta franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de protection des plus jeunes en généralisant les comptes pour adolescents...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Traqués : Apple TV+ dévoile sa nouvelle série française

Traqués : Apple TV+ dévoile sa nouvelle série française

25 Sep. 2025 • 17:40

image de l'article La Commission européenne rejette la demande d’Apple d’abroger le DMA

La Commission européenne rejette la demande d’Apple d’abroger le DMA

25 Sep. 2025 • 17:21

image de l'article Image Playground : Apple prépare l’arrivée de nouveaux modèles IA après ChatGPT

Image Playground : Apple prépare l’arrivée de nouveaux modèles IA après ChatGPT

25 Sep. 2025 • 15:33

image de l'article Macron en réalité immersive dans l’Apple Vision Pro ? C’est fait

Macron en réalité immersive dans l’Apple Vision Pro ? C’est fait

25 Sep. 2025 • 13:50

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site