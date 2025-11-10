TENDANCES
[Promos] Les meilleures offres du Single Day Aliexpress

10 Nov. 2025 • 13:34
Le compte à rebours est lancé : le Single Day AliExpress débute demain ! Cet événement annuel, devenu incontournable, promet des réductions spectaculaires sur des milliers de produits. Pour maximiser vos économies et éviter toute précipitation le jour J, il est essentiel de préparer dès maintenant votre panier.

Single Day Aliexpress 2025

👉 Voir les offres du Single Day sur AliExpress

Des remises exceptionnelles jusqu’à -60 %

Durant le Single Day, AliExpress proposera des promotions allant jusqu’à 60 % de réduction sur une large sélection d’articles, allant de la high-tech à la maison connectée. Pour profiter pleinement de ces offres, pensez à ajouter vos produits favoris à votre panier dès aujourd’hui afin de pouvoir valider rapidement vos achats demain.

Des réductions exclusives à ne pas manquer

En plus des promotions classiques, plusieurs codes de réduction sont disponibles pour cumuler encore plus d’économies :

  • 3 € de remise dès 15 € d’achat : S11FR03
  • 5 € de remise dès 29 € d’achat : S11FR05
  • 12 € de remise dès 69 € d’achat : S11FR12
  • 20 € de remise dès 129 € d’achat : S11FR20
  • 40 € de remise dès 249 € d’achat : S11FR40
  • 60 € de remise dès 369 € d’achat : S11FR60
  • 75 € de remise dès 469 € d’achat : S11FR75
  • 85 € de remise dès 549 € d’achat : S11FR85

PayPal x AliExpress : encore plus d’avantages

Les utilisateurs de PayPal bénéficient d’offres supplémentaires pendant le Single Day, y compris avec le Paiement en 4X PayPal. En réglant vos commandes éligibles avec PayPal, vous pourrez obtenir :

  • 20 € de réduction pour toute commande d’au moins 199 €
  • 33 € de réduction pour toute commande d’au moins 299 €

Une belle opportunité pour allier sécurité de paiement et économies substantielles.

Offre Paypal Single Day

Secouez et gagnez : des surprises à découvrir

AliExpress propose également son jeu interactif « Secouez et gagnez ». En participant, vous pouvez obtenir des coupons, des réductions additionnelles et d’autres récompenses exclusives. Une manière ludique de profiter encore plus de l’événement.

Préparez-vous dès aujourd’hui

Le Single Day est l’un des rendez-vous shopping les plus attendus de l’année. En ajoutant dès maintenant vos articles préférés à votre panier et en notant les codes de réduction, vous serez prêt à valider vos commandes dès l’ouverture des ventes. Demain, chaque minute comptera pour profiter des meilleures offres avant rupture de stock.

Offres à ne pas manquer

👉 Voir toutes les offres du Single Day sur AliExpress

 

Pages dédiées sur AliExpress :

Pour finir AliExprss propose des pages dédiés avec des réductions :

Repérez vos coups de cœur, alimentez votre panier avant l’événement, et soyez prêt à valider rapidement le jour venu. Cette stratégie limite les ruptures de stock et maximise vos chances de réaliser une belle affaire.

 

[Sponso]

