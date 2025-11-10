TENDANCES
KultureGeek Hors-Sujet Anthropic (Claude IA) s’installe en France avec des bureaux à Paris
Hors-Sujet

Anthropic (Claude IA) s’installe en France avec des bureaux à Paris

10 Nov. 2025 • 19:31
Anthropic, la start-up à l’origine du chatbot d’intelligence artificielle Claude, a annoncé l’ouverture de nouveaux bureaux à Paris et Munich, marquant une expansion stratégique majeure sur le marché européen. Cette implantation en France intervient presque un an jour pour jour après l’inauguration des locaux parisiens d’OpenAI, confirmant l’attractivité de l’écosystème français pour les acteurs de l’IA.

Anthropic s’installe en France

Le nouveau bureau parisien sera dirigé par Thomas Remy, ancien cadre de Google Cloud où il a passé 11 ans. Nommé responsable de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) Sud, il supervisera les opérations en France, Italie, péninsule Ibérique, Moyen-Orient et Afrique depuis Paris. Guillaume Princen, ex-dirigeant de Stripe devenu responsable EMEA chez Anthropic, sera également basé dans la capitale française et pilotera les relations avec les start-up, les entreprises de taille moyenne et les acteurs du numérique natif.

Cette ouverture s’appuie sur de bons résultats : la région EMEA est devenue la zone à la croissance la plus rapide pour Anthropic, avec un chiffre d’affaires multiplié par neuf en un an. Le nombre de grands comptes professionnels générant chacun plus de 100 000 dollars de revenus annuels a été multiplié par 10 sur la même période. La France figure parmi les 20 premiers pays au monde en matière d’utilisation de Claude par habitant.

Anthropic compte déjà parmi ses clients français des entreprises majeures comme L’Oréal, Sanofi et Doctolib. Ces nouveaux bureaux parisiens et munichois viennent compléter les implantations existantes à Londres, Dublin et Zurich, consolidant ainsi la présence européenne de la société valorisée à 183 milliards de dollars. L’entreprise prévoit également des partenariats locaux, notamment avec l’organisation française Unaite pour organiser des hackathons en 2026.

