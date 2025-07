Spider-Man: Beyond the Spider-Verse est une nouvelle fois reporté

Sony Pictures a annoncé un report de la sortie de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Initialement prévu pour le 2 juin 2027, le film arrivera finalement au cinéma le 23 juin. Ce délai de trois semaines s’explique principalement par une stratégie de calendrier visant à mieux capter l’audience jeune pendant les vacances d’été.

Un report de trois semaines

Cette nouvelle date permettra de toucher un public plus large. En effet, à partir du 23 juin, 100 % des écoles américaines seront officiellement en vacances, contre seulement 65 % au début du mois, comme l’explique Variety. Sony espère également que ce repositionnement portera ses fruits à l’international, où les calendriers scolaires varient.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse conclura la trilogie entamée avec Spider-Man: New Generation (2018), puis poursuivie avec Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023). Le film est réalisé par Bob Persichetti et Justin K. Thompson, tandis que le scénario est signé Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham.

Lors du CinemaCon en mars, Phil Lord avait évoqué quelques éléments du scénario. Il avait notamment révélé que le film s’ouvrirait sur un Miles Morales en cavale, poursuivi par les autres Spider-personnages du multivers. L’auteur a également laissé entendre que l’aide de Gwen et des autres alliés de Miles pourrait ne pas suffire à sauver ce qui lui est le plus cher.

Avec ce report stratégique, Sony mise sur un lancement mondial encore plus fort pour clôturer l’une des sagas animées les plus saluées de ces dernières années.