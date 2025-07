L’adaptation live-action de Lilo & Stitch franchit la barre du milliard de dollars de recettes

C’est fait : près de deux mois après sa sortie en salles, Lilo & Stitch, l’adaptation live-action du célèbre film d’animation de Disney a dépassé ce week-end la barre du milliard de dollars de recettes, soit exactement 1,001,916,676 dollars (les chiffres seront mis à jour encore plus haut ce lundi). Dans le détail, Lilo & Stitch a atteint 417 millions de dollars de recettes aux États-Unis, et près de 585 millions de dollars dans le reste du monde. Seul A Minecraft Movie fait mieux en 2025 sur le sol US (423 millions de dollars), mais le petit alien énervé devrait aller chercher la première place sachant qu’à peine 6 millions de dollars séparent les deux films. En revanche, aucun long métrage n’a fait mieux que Lilo & Stitch à l’international en 2025.

Ce succès incontestable devrait pousser Disney à équilibrer sa stratégie sur les adaptations live-action. Des fuites laissaient en effet entendre que la firme aux grandes oreilles avait décidé de baisser la voilure après le monumental échec du live-action Blanche-Neige (avec notamment l’annulation d’une autre adaptation, celle de Raiponce), mais le « banger » Lilo & Stitch pourrait bien relancer la machine… au grand dam de ceux qui attendent de la nouveauté et surtout… des films d’animation.