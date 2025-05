Lilo & Stitch : le live-action atteint les 341 millions de dollars sur son week-end de lancement !

Les bons avis outre-atlantique (nettement plus mitigés en France) laissaient entrevoir un lancement record : Lilo & Stitch, l’adaptation live-action du grand classique de Disney, a réalisé un démarrage foudroyant aux États-Unis avec pas moins de 183 millions de dollars de recettes sur le seul territoire américain, à quoi s’ajoutent 158,7 millions de dollars à l’international, pour un total mirifique de 341,7 millions de dollars ! Le vendredi 23 mai, jour de sortie du film, Lilo & Stitch avait cumulé 145 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Un véritable plébiscite ! Le carton est tel que le dernier volet de la saga Mission Impossible doit se contenter des « restes », soit 77 millions de dollars (aux États-Unis) !

Après un tel démarrage, les analystes estiment que le dernier long métrage de Disney devrait franchir la barre du milliard de dollars au terme de sa course, ce qui le rangerait dans la toute petite liste des adaptations live-action de Disney ayant franchi ce cap avec Le Roi Lion (1,6 milliardc de dollars) et La Belle et la Bête (1,2 milliard de dollars). Oui, c’est tout, et c’est dire à quel point la stratégie actuelle de Disney consistant à tout adapter en live-action reste particulièrement risquée au plan économique. Pour rappel, l’adaptation live-action de Blanche Neige a rapporté un très faible 200 millions de dollars aux box office mondial, soit à peine plus que le résultat de Lilo & Stitch aux États-Unis et sur son week-end de lancement.