Lilo & Stitch : premier (vrai) teaser pour l’adaptation du remake live-action

Après un premier teaser (non-public) diffusé lors de sa conférence D23, Disney lâche enfin le premier véritable teaser de l’adaptation live-action de Lilo & Stitch, et évidemment, c’est à nouveau ce diable de Stitch qui vient tout détruire sur une plage (bon, ce ne sont que des châteaux de sable, on lui pardonnera pour cette fois…). Si l’adorable bestiole n’a rien perdu de son mordant lors de son passage en vue « réelle » (en fait en représentation 3D réaliste), on se demande toujours quel peut être l’intérêt de ces versions.



Réalisé par Dean Fleischer Camp, Lilo & Stitch semble en tout cas reprendre les codes du film d’animation d’origine. Maia Kealoha joue le rôle de Lilo, aux côtés de Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere et Zach Galifianakis. Chris Sanders, qui a réalisé le film original, reprend son propre rôle, c’est à dire la voix de Stitch. L’équilibre entre live-action et CGI n’est pas encore totalement clair, mais les premières impressions suggèrent une recréation fidèle du personnage (et probablement du film), en espérant tout de même échapper à une recréation du film plan par plan. Le film Lilo & Stitch sortira en salles le 21 mai 2025.