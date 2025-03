Lilo & Stitch : enfin un premier live-action en CGI réussi pour Disney ?

Alors certes, le live-action Lilo & Stitch ne sera pas entièrement en CGI, mais plusieurs personnages de cette adaptation, dont évidemment Stitch lui-même, sont entièrement créés et animés en CGI. Jusqu’ici, le choix des adaptations en live action a été globalement catastrophique pour Disney, la plupart de ces productions s’avérant à chaque fois très en deçà de leurs prédécesseurs animés (Le Roi Lion, La Petite Sirène, Le Livre de la Jungle, etc.). Lilo & Stitch sera t-il la première exception à cette triste tradition ? La première véritable bande-annonce du film a en tout cas de quoi rassurer : le CGI de Stitch est très convaincant, comme celui des autres personnages aliens.



On note aussi la pertinence du casting et notamment le tandem Maia Kealoha et Sydney Agudong pour les rôles de Lilo et de sa grande soeur Nani. Chris Sanders fait toujours la voix de Stitch dans la version américaine, et il semble évident que nombre de scènes ont été reproduites plans par plans, ce qui n’est pas forcément un mal quand on voit la médiocrité des adaptations plus « libres » de Disney. Cette bande-annonce parvient in fine à nous donner un bon petit goût de nostalgie, une surprise d’autant plus grande que l’on ne s’attendait au départ par à grand chose avec ce remake live action. Lilo & Stitch sortira dans les salles françaises le 21 mai 2025 en France.