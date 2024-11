How to train Your Dragon : un gros leak pour le premier trailer de l’adaptation live-action

Très attendu (avec un peu d’angoisse aussi à vrai dire), voilà que l’adaptation live-action de la saga How to train Your Dragon (simplement Dragons en version française) se dévoile dans un superbe trailer… qui n’était pas du tout prévu par Universal Pictures. Le réalisateur Dean DeBlois, déjà en charge de la trilogie Dragons originelle, est à la réalisation de cette adaptation…qui semble très peu s’éloigner de son ancêtre animé si l’on s’en tient au trailer. En fait, on dirait parfois une reprise du premier film plan par plan, ce qui n’est pas désagréable en soi sachant que Dragons est très bien mis en scène, mais retrouver Krokmou sous des traits quasiment identiques à ceux de sa version animée a quelque chose d’un peu étrange, et surtout de pas très réaliste tant le design de la bestiole FAIT très dessin animé justement. Bon.

🚨|| THE FIRST TEASER TRAILER OF HOW TO TRAIN YOUR DRAGON LIVE ACTION IS NOW HERE pic.twitter.com/x9sAw3M1eN — HTTYD Live Action News (@HttydLANews) November 19, 2024

Universal Pictures a en tout cas réuni une impressionnant casting pour How to Train Your Dragon, avec notamment Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn et Ruth Codd.