Disney réfléchit à un remake live-action de Raiponce

Si l’on en croit le toujours bien informé The Hollywood Reporter, Michael Gracey, rle éalisateur de The Greatest Showman, est en discussions pour diriger le remake en live-action de Raiponce (Tangled) de Disney, succès animé de 2010 inspiré du conte des frères Grimm. Le dernier scénario a été écrit par Jennifer Kaytin Robinson, connue pour son travail sur le reboot de I Know What You Did Last Summer de Sony, tandis que Kristin Burr et Lucy Kitada sont attachées au projet en tant que productrices exécutives. Aucun détail sur le casting n’a encore été révélé, mais l’on sait que le film revisitera l’histoire de la princesse à la longue chevelure (doublée par Mandy Moore dans la version originale), et ses aventures avec un charmant voleur (Zachary Levi). Le film d’animation Raiponce avait rapporté plus de 590 millions de dollars au box-office mondial et avait été nommé aux Oscars pour la meilleure chanson avec « I See the Light ».

Ce projet s’inscrit dans l’engagement continu de Disney à réimaginer ses classiques en live-action, et ce malgré la réception souvent très tiède du public et des critiques. Récemment, ce sont les adaptations live-action de Blanche-Neige et de Lilo & Stitch qui ont fait parler d’elles. A noter que Gracey est un adepte de la comédie musicale, ayant dirigé le succès mondial The Greatest Showman qui a rapporté 434 millions de dollars et obtenu une nomination aux Oscars pour « This Is Me ». L’original Raiponce avait justement été salué pour son style musical proche de Broadway et sa comédie riche en action, ce qui fait sans doute de Gracey un bon choix pour cette future adaptation.