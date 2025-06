Disney annonce la suite du film live-action Lilo & Stitch

Ce n’est malheureusement pas une surprise : Disney a officiellement donné son feu vert à une suite du film Lilo & Stitch réalisé par Dean Fleischer Camp. L’adaptation live-action remporte un énorme succès au box-office et se rapproche inexorablement du milliard de dollars de recettes (920 millions actuellement, pour un budget de 200 millions), ce qui a évidemment aiguisé les appétits de la firme aux grandes oreilles. L’annonce a été faite ce jeudi 26 juin, une date symbolique puisqu’elle fait référence au numéro de laboratoire de Stitch (626).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Walt Disney Studios (@disneystudios)

Peu de détails ont été révélés sur Lilo & Stitch 2, sinon que Maia Kealoha reprendra son rôle de Lilo. Il est possible que le scénario fasse intervenir d’autres membres de la famille extraterrestre de Stitch, même si ce n’était pas du tout l’arc narratif de Lilo & Stitch 2 : Hawaï, nous avons un problème!, la suite (très médiocre) du film d’animation d’origine. Reste à voir si cette second opus live-action prolongera cet axe narratif ou proposera une direction entièrement inédite. Pour l’instant, le projet est en cours de développement, ce qui signifie sans doute que tout n’est pas encore mis sur la table (scénario, acteurs, budget, etc.).