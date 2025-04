On connait le vrai nom et la date de sortie de Spider-Man 4

Marvel vient enfin d’officiellement confirmer le nom et la date de sortie de Spider-Man 4, qui s’appelle donc Spider-Man: Brand New Day, et dont la date de sortie a été fixée au 31 juillet 2026. Tom Holland a révélé l’information via une vidéo lors du CinemaCon 2025, expliquant que le film marquera un nouveau départ pour Peter Parker après les événements de Spider-Man: No Way Home. Destin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi, est aux commandes du projet et a évidemment partagé son enthousiasme (tout en précisant au passage que son fils est un grand fan de Spider-Man). Le tournage devrait débuter cet été.

De nombreuses questions restent encore en suspens : quels autres acteurs rejoindront le casting ? Quel rôle jouera Sadie Sink ? Le film explorera-t-il le multivers ou proposera-t-il une histoire plus ancré dans le MCU ? Pour l’instant, peu de détails scénaristiques ont été révélés, mais l’on notera que le titre et le logo du film (voir ci-dessus) semblent s’inspirer des comics. Marvel aurait-il décidé de revenir aux sources du personnage ? Plus d’informations sur Spider-Man: Brand New Day devraient être dévoilées dans les prochains mois.