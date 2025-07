Subnautica 2 : les anciens dirigeants du studio attaquent en justice l’éditeur Krafton

Les bisbilles entre l’éditeur sud-coréen Krafton et trois anciens dirigeants du studio Unknown Worlds, le développeur de Subnautica 2, prennent une tournure juridique . Ted Gill, Charlie Cleveland et Max McGuire, licenciés par Krafton plus tôt cette année, poursuivent désormais l’éditeur en justice. Selon leur plainte, Krafton aurait intentionnellement saboté la sortie en accès anticipé de Subnautica 2 pour éviter de verser une prime d’objectifs de 250 millions de dollars, une prime promise lors du rachat du studio en 2021. Cette prime devait être déclenchée si le jeu atteignait des objectifs de revenus d’ici la fin de l’année 2025 — un scénario jugé très probable par les ex-dirigeants compte tenu de la popularité de la franchise.

La plainte, déposée dans un tribunal du Delaware, accuse Krafton d’avoir mené une campagne de blocage du projet. Sont notamment cités dans la plainte des réunions internes où le focus aurait basculé de la réussite du jeu vers la recherche de moyens pour retarder sa sortie. Des employés de Krafton aux États-Unis auraient même averti les fondateurs d’Unknown Worlds que l’équipe juridique cherchait des failles contractuelles pour les licencier si ces derniers continuaient à avancer le projet selon le calendrier initial. L’éditeur aurait également cessé de fournir les ressources essentielles à la sortie du jeu, comme le marketing ou la localisation, ce qui irait à l’encontre du contrat initial qui garantissait la pleine autonomie des fondateurs dans le développement de Subnautica 2.

De son côté, l’éditeur Krafton nie avoir retardé le jeu pour éviter la prime, mais a finalement accepté d’étendre la période de calcul des objectifs afin de tenir compte du report. Des documents internes ayant fuité sur Reddit montrent que Subnautica 2 était en grande partie prêt pour sa sortie anticipée, ce qui contredit l’argument de Krafton basé sur des raisons techniques. L’un des cadres de l’éditeur aurait même déclaré que sortir le jeu à la date prévue serait « financièrement désastreux » pour l’entreprise. La stratégie de Krafton semble donc avant motivée par des enjeux financiers internes… au détriment du studio, de ses créateurs, et du jeu ?