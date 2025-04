Subnautica 2 : premières images de la coopération multi-joueurs, et un early access en approche

Subnautica 2 se dévoile enfin un peu plus. Une vidéo de point d’étape permet d’admirer les premières séquences de gameplay du titre, qui fera la part belle à la coopération multijoueurs. Le mix entre le jeu de craft et d’aventure sous-marine semble toujours bien présent dans cette suite, et le moteur graphique semble avoir été encore amélioré. Anthony Gallegos, chef concepteur de Subnautica 2 chez Unknown Worlds Entertainment, se charge de fournir les premiers détails sur le jeu : on apprend ainsi que Subnautica 2 sera jouable en solo malgré le focus sur la coopération, que l’on pourra fabriquer de tous nouveaux véhicules, et que des biomes inédits pourront être explorés. En l’état, cette « suite » a l’air déjà extrêmement prometteuse, au point de se présenter comme un digne successeur de l’un des meilleurs titres indés de ces dernières années.



Gallegos annonce aussi qu’une early access sera proposée dans le courant de l’année sur Xbox Series et PC (via Steam et l’Epic Games Store). Subnautica 2 sera disponible sur Xbox Series, PC, dans le PC Game Pass et dans le Xbox Game Pass Ultimate. L’orgie de jeux continue de plus belle sur le service de Microsoft.