Subnautica 2 perd ses créateurs… à cause d’une réorientation vers le GAAS ?

Il y a de quoi se poser bien des questions : Charlie Cleveland, Max McGuire et Ted Gill, les créateurs historique de l’excellent jeu de craft et d’aventure sous-marine Subnautica, ont brutalement quitté le studio Unknown Worlds qu’ils codirigeaient par ailleurs jusqu’ici. Dans un court communiqué, l’éditeur coréen Krafton s’est défendu d’avoir voulu mettre à la porte les trois intéressés, sur fond d’inquiétude croissante concernant une réorientation possible du développement de Subnautica 2 vers un modèle de type GAAS (jeu service). Pour rappel, le studio Unknown Worlds appartient à Krafton depuis 2021.

Les trois créateurs en partance seront remplacés par Steve Papoutsis, qui dirige déjà le studio Striking Distance Studios à qui l’on doit le très moyen The Callisto Protocol. La présence de cet ex cadre d’Electronic Arts n’a pas de quoi rassurer, même si l’éditeur tente une nouvelle fois de promettre le meilleur jeu possible : » Nous sommes ravis que Steve nous rejoigne dans notre engagement commun chez Krafton et Unknown Worlds pour offrir un Subnautica 2 plus abouti et satisfaisant — un jeu qui réponde réellement aux attentes des joueurs. Il est important de noter que Krafton a pleinement confiance en Papoutsis, dont les décennies d’expérience en planification, développement et production de certaines des franchises les mieux notées apporteront une nouvelle énergie et un nouvel élan pour offrir aux fans l’expérience Subnautica 2 tant attendue.« .

Paradoxalement, les déclarations et les promesses de Krafton semblent avant tout confirmer une chose : l’éditeur a désormais une main très serrée sur les projets en cours… au point de définir les modèles économiques des jeux développés ? Dans le cas de Subnautica 2, annoncé comme version multijoueurs du titre d’origine, les craintes sont légitimes tant ce type de jeu peut très vite dériver vers le GAAS.