Orange se remet à proposer la 5G gratuite pour l’été

Orange a décidé d’offrir la 5G à ses clients avec un forfait mobile 4G pour l’été 2025, après l’avoir déjà fait l’an dernier à l’occasion des Jeux olympiques de Paris. Il s’agit de l’opération qui a pour nom Découverte 5G, mais il y a une petite différence cette année.

La 5G gratuite est de retour chez Orange

Dans un SMS envoyé à ses clients, Orange indique :

Bonne nouvelle ! Cet été, on vous ouvre gratuitement l’accès à la 5G si vous avez un mobile compatible 5G. C’est gratuit et sans changement d’offre. Inscription possible jusqu’au 20/08.

Le changement par rapport à l’année dernière est que les clients doivent eux-mêmes souscrire à l’option Découverte 5G au niveau de leur espace client. Une fois souscrite, elle se terminera le 8 septembre 2025. Ainsi, les clients peuvent avoir la 5G sans payer pendant deux mois. Il n’y a pas besoin de résilier l’option en septembre, ce sera automatique.

Si vous êtes un client Orange, rendez-vous à cette adresse (qui correspond au lien reçu par SMS) pour activer l’option Découverte 5G sur votre compte. Comme dit précédemment, c’est gratuit. Vous avez jusqu’au 20 août pour l’activer.

Naturellement, l’idée de l’opérateur ici est que vous goutiez à son dernier réseau mobile en date et souscriviez à un forfait 5G à l’arrivée. Ces derniers sont plus chers que les forfaits 4G, que ce soit chez Orange ou sa marque sans engagement Sosh. En revanche, la concurrence se veut plus agressive sur le plan tarifaire. Il y a des forfaits 5G dès 8,99 €/mois chez SFR RED et B&You.