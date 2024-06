Orange et Sosh offrent la 5G à tous les abonnés pendant 3 mois pour les JO

Les abonnés avec un forfait Orange ou Sosh auront gratuitement accès au réseau 5G entre le 3 juin et le 8 septembre. C’est mis en place à l’occasion des Jeux olympiques 2024. Environ la moitié des 22 millions de clients de l’opérateur sont concernés par cette offre.

5G gratuite pour les abonnés Orange et Sosh

Dès demain, le 3 juin, tous les abonnés Orange et Sosh verront non pas le logo 4G mais le logo 5G apparaître au niveau de leur smartphone. Ils pourront ainsi profiter du nouveau réseau mobile avec les débits plus rapides, sans débourser le moindre centime et sans devoir activer une quelconque option puisque c’est automatique. Il y a une condition (évidente) pour en profiter : avoir un smartphone compatible 5G.

Cette offre va être intéressante pour tous ceux qui ont encore un forfait 4G mais un smartphone compatible 5G. Ils pourront ainsi tester le dernier réseau en date et se faire une idée de l’utilité (ou non) par rapport à ce qu’ils ont en temps normal. Mais après le 8 septembre, ils retourneront sur le réseau 4G. Naturellement, Orange espère que cet essai gratuit de trois mois poussera plusieurs abonnés à basculer sur un forfait 5G afin de rester sur le nouveau réseau.

« Cette offre est une manière de marquer le coup et de faire goûter à nos clients le confort d’utilisation de la 5G », a déclaré Jean-François Fallacher, directeur général d’Orange France, au Parisien. Ceux qui ne souhaitent pas en profiter pourront désactiver cette option depuis leur téléphone au niveau des réglages ou leur espace client.

Il faut savoir que ce choix de proposer la 5G est aussi un moyen de désengorger le réseau 4G. Orange a beaucoup de travail pour les Jeux olympiques 2024 puisqu’il est l’opérateur principal pour s’occuper du réseau et s’assurer que tout fonctionne bien, aussi bien pour les Français que pour les touristes.