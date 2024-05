5G, fibre : les opérateurs renforcent leurs réseaux pour les Jeux olympiques 2024

Les Jeux olympiques de Paris 2024 vont être un véritable défi pour les opérateurs français. C’est pour cela qu’ils font actuellement le nécessaire pour renforcer leurs réseaux et c’est tout particulièrement le cas d’Orange, qui est le partenaire premium et le fournisseur officiel et exclusif pour la connectivité des sites.

Orange s’active pour les JO 2024

Selon Orange, les JO 2024 représenteront 40 Coupes du monde de football en simultané. Cette complexité s’explique par le nombre de sites olympiques à couvrir : 120 au total, en comptant les 32 sites officiels de compétition, mais aussi le village olympique, les gares et aéroports, les centres de presse, et plus encore. Le problème est que ces sites sont répartis à travers le pays, de Paris à Marseille et jusqu’à Tahiti, avec à chaque fois des besoins propres.

Au global, le chantier va mobiliser 1 000 personnes chez Orange. L’opérateur va filmer et retransmettre les images sur les écrans géants, dans les salles de presse, et les envoyer aux diffuseurs. L’opérateur assure aussi la connectivité des 15 000 athlètes, des 6 000 journalistes et des responsables du CIO, en Wi-Fi, 5G ou fibre. « Notre enjeu, c’est gérer cet afflux à des moments et pour des durées bien précises, comme lors de la cérémonie d’ouverture », explique Orange aux Échos.

Afin d’arriver à son but, Orange est en train d’installer 400 000 kilomètres de fibre pour connecter les différents sites. Il rajoute aussi des antennes mobiles, surtout dans les zones qui connaîtront une forte affluence, comme les quais de Seine pour la cérémonie d’ouverture.

Les autres opérateurs travaillent également

Mais Orange n’est pas le seul à travailler. En effet, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile travaillent aussi, puisqu’il faudra pouvoir gérer les 15 millions de touristes qui sont attendus.

SFR a déployé des dizaines de nouveaux sites 5G pérennes, en Île-de-France et à Paris, notamment autour des Invalides, du Champ-de-Mars, du Stade de France, du village des athlètes. L’opérateur au logo rouge va également installer entre 20 à 30 antennes temporaires, le long de la Seine, dans les fans zones, mais aussi à la Marina de Marseille et sur le village des athlètes de Lille. SFR a par ailleurs musclé la couverture en intérieur (indoor) chez ses clients historiques, comme le Grand Palais à Paris ainsi que les stades de Lille et de Nice.

À l’arrivée, tout cela représente un très gros travail. Ce n’est pas facile à cause des contraintes de déploiement et de circulation posées par les Jeux olympiques. Aussi, il y a d’importants investissements. Mais les opérateurs espèrent des retombées économiques avec les revenus du roaming générés par les 2 millions de touristes extra-européens attendus.