Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour novembre 2024

Les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G en novembre 2024 par les opérateurs français sont maintenant disponibles grâce à l’Agence nationale des fréquences (ANFR). C’est l’occasion de voir lequel a été le plus actif.

Au niveau de la 5G, c’est Bouygues Telecom qui a été le plus actif cette fois-ci avec 429 nouveaux sites 5G opérationnels. Cela a concerné les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. L’opérateur compte 15 117 sites 5G opérationnels au total.

SFR est derrière avec 284 nouveaux sites 5G, là aussi au niveau des bandes 2,1 et 3,5 GHz. Il en compte 13 652 au total. Orange est à la troisième place cette fois-ci avec 189 nouveaux sites 5G sur le 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz, pour un total de 11 344 en France. Enfin, Free Mobile est à la quatrième place avec 160 nouveaux sites 5G qui couvrent le 700 MHz et 3,5 GHz. Son total est de 20 420 sites 5G dans le pays.

40 570 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 13 sites n’hébergent que de la 5G.

Pour la 4G, voici les données fournies :