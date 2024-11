Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour octobre 2024

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G en octobre 2024 par les opérateurs français. C’est l’occasion de voir lequel a été le plus actif.

Pour ce qui concerne la 5G, SFR a été le plus actif en octobre avec 264 nouveaux sites 5G opérationnels. Cela a concerné les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. L’opérateur au logo rouge compte 13 368 sites 5G au total. Il y a ensuite Bouygues Telecom avec 207 nouveaux sites 5G, pour un total 14 688. Les nouvelles antennes ont là aussi concerné les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz.

Orange est à la troisième place avec 196 nouveaux sites 5G, pour un total de 11 155. Ici, l’opérateur historique a misé sur les bandes de fréquences 700 MHz, 2,1 et 3,5 GHz. Enfin, il y a Free Mobile avec 169 nouveaux sites 5G, pour un total de 20 260. Le groupe de Xavier Niel a déployé au niveau du 700 MHz et du 3,5 GHz.

40 043 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 12 sites n’hébergent que de la 5G.

Pour la 4G, voici les données fournies :