James D. Watson, co-découvreur de la structure en double hélice de l’ADN qui a révolutionné la biologie moderne, est décédé à l’âge canonique de 97 ans. Lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine en 1962 avec Francis Crick (décédé en 2004) et Maurice Wilkins, Watson a contribué, dès les années 1950, à poser les fondations de la génétique moléculaire et à ouvrir la voie à des progrès fondamentaux en médecine, en biotechnologie et pour les recherches sur l’hérédité.

Une découverte qui a changé la science

La description de la structure en double hélice a permis de comprendre comment l’information génétique est stockée et copiée, rendant ainsi possibles les techniques actuelles de séquençage, de thérapie génique et d’édition du génome. A côté de ses monumentales contributions scientifiques, la fin de carrière de Watson fut assombrie par des propos publics controversés (eugénistes et/ou racistes), qui lui valurent de nombreuses critiques et des mises à l’écart. Ces déclarations ont alimenté un débat durable sur l’éthique, la responsabilité des scientifiques en société et les limites à imposer aux voix publiques issues du milieu académique.

Réactions et hommages

Mais eu moment fatidique, la communauté scientifique a évidemment rendu hommage à la portée des travaux de Watson : « Sa contribution à la biologie moderne est incommensurable », résument plusieurs chercheurs. Dans le même temps, certains de ses pairs et des institutions rappellent la nécessité d’examiner l’héritage du chercheur dans sa globalité — réalisations scientifiques et erreurs publiques confondues. James Watson laisse derrière lui un paysage scientifique radicalement transformé : des laboratoires de recherche jusqu’aux hôpitaux, la postérité de James Watson s’étend sur un vaste champ des activités humaines. Il n’en reste pas moins que l’histoire jugera à la fois les immenses progrès rendus possibles par ses découvertes et les leçons à tirer de ses controverses personnelles, dans un monde où science et société sont plus que jamais intriquées.