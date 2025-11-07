Free Mobile devient l’opérateur avec le plus d’antennes 3G

Free Mobile a passé un cap : il devient l’opérateur avec le plus d’antennes 3G. Il dépasse ainsi Orange, SFR et Bouygues Telecom. Mais cette « victoire » intervient au moment où les opérateurs français vont couper la 3G.

Free Mobile, premier sur le réseau 3G

Les dernières données en date de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) montrent que Free Mobile compte désormais 30 116 sites 3G actifs en France, en hausse de 246 par rapport au mois précédent. En comparaison, Orange en dispose de 30 001 (-203 sur un mois), là où Bouygues en compte 29 842 (+213) et SFR en a 29 132 (+70). Cela concerne les bandes de fréquence 900 MHz et 2,1 GHz.

Comme nous pouvons le voir, les opérateurs se suivent au niveau du nombre d’antennes 3G. Aussi, il y a eu le retrait de 203 antennes 3G par Orange, là où Free Mobile en a activé 246. C’est cette décision qui lui permet d’être maintenant le premier sur ce réseau mobile.

Cela étant dit, le réseau 3G, bien que fonctionnel, commence à se faire vieux et la plupart des utilisateurs ont maintenant la 4G ou la 5G selon les lieux. D’ailleurs, les opérateurs français préparent le terrain pour complètement couper le réseau 3G.

Free Mobile n’a pas encore donné une date précise, mais a déjà annoncé qu’il coupera sa 3G. Pour Orange, ce sera une réalité à la fin 2028. Pour SFR et Bouygues Telecom, ce sera plutôt en 2029. L’objectif est maintenant de se focaliser sur la 4G et la 5G. Bien sûr, il y aura aussi la 6G, mais nous avons encore le temps avant d’en profiter.

En parlant de la 4G et de la 5G, l’ANFR a également publié les données pour le déploiement par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. Les données sont à retrouver sur cet article.