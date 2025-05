Orange et Free Mobile veulent prolonger l’itinérance pour la 2G et 3G

Free Mobile et Orange souhaitent étendre leur partenariat concernant l’itinérance. Selon Le Figaro, les deux opérateurs vont faire une demande auprès de l’Arcep pour prolonger jusqu’en 2028 l’accord permettant aux abonnés Free Mobile d’utiliser les réseaux 2G et 3G d’Orange en cas d’indisponibilité ou de saturation de son propre réseau. Cet accord, initialement prévu pour expirer à la fin 2025, implique qu’Orange soit rémunéré par Free pour cette utilisation.

Ce partenariat, scellé à l’origine en 2011, a connu plusieurs adaptations au fil des ans : une première révision en 2016, une seconde en 2020 et une troisième en 2022.

La nouveauté de cet avenant réside dans la prolongation spécifique jusqu’en 2028 pour l’itinérance voix en 3G. Autre évolution : le montant versé par Free à Orange a considérablement diminué depuis les premières années, où il avait pu atteindre près d’un milliard d’euros. Cette baisse reflète le déploiement massif du réseau mobile propre à Free Mobile, rendant désormais l’itinérance sur Orange très marginale dans l’usage global de ses abonnés.

Des concurrents sceptiques et un régulateur vigilant

Cette demande de prolongation ne manquera pas de susciter des réactions chez SFR et Bouygues Telecom. Ces derniers ont régulièrement pointé du doigt cet accord, y voyant un frein aux investissements réseau de Free Mobile. Leurs critiques trouvent un écho dans les déclarations passées de l’Arcep, qui a toujours insisté sur le caractère temporaire de l’itinérance. L’ancien président du régulateur, Sébastien Soriano, avait d’ailleurs affirmé il y a dix ans : « Si l’itinérance se transforme en drogue de substitution, ce n’est pas bon. Il faut organiser le sevrage ». Pour les concurrents, cette nouvelle extension est la preuve que Free n’aurait pas suffisamment investi dans son réseau, contrairement à ses engagements initiaux.

L’Arcep a déjà validé par trois fois des prolongations de ce dispositif (2016, 2020 et 2022), tout en imposant des contraintes. Par exemple, lors des révisions de 2016 et 2020, le régulateur avait exigé une réduction du débit disponible pour les abonnés Free Mobile en itinérance sur Orange. En 2022, il avait justifié son feu vert en constatant une baisse continue de l’utilisation de l’itinérance par Free. À l’époque, l’autorité précisait : « Le contrat prévoit des modalités incitant Free Mobile à poursuivre les investissements dans ses réseaux propres et à réduire l’utilisation de l’itinérance ».

Le régulateur doit maintenant examiner cette nouvelle demande couvrant la période jusqu’en 2028. Il a prévu de consulter les autres opérateurs et d’annoncer sa position la semaine prochaine. De fait, l’objectif d’une extinction progressive de cette itinérance, fixé par l’Arcep, n’a manifestement pas été atteint.

Une date charnière : l’extinction de la 3G

La date butoir de 2028 choisie par Free et Orange n’est probablement pas anodine. Elle correspond en effet à l’échéance prévue pour l’extinction du réseau 3G d’Orange. Le réseau 2G de l’opérateur historique, quant à lui, doit être arrêté dès la fin de cette année. Cette coïncidence technique suggère que la prolongation actée couvrirait la période nécessaire jusqu’à la disparition complète du réseau chez Orange. Il faudra voir si l’Arcep suivra cette logique ou imposera des conditions plus strictes aux deux partenaires.