Overcooked : le jeu coopératif culte pourrait devenir une émission de télé-réalité culinaire sur Netflix

Le célèbre jeu vidéo Overcooked, connu pour ses parties multijoueurs chaotiques et hilarantes, s’apprête à passer de la console de jeu à l’écran télévisé. Le studio indépendant A24 a en effet acquis les droits d’adaptation du jeu et collabore actuellement avec Netflix pour en faire une émission de télé-réalité culinaire ! Selon les premières informations disponibles, il s’agira d’un show compétitif non scénarisé où les participants devront affronter des défis inspirés directement de l’univers déjanté du jeu.

De la cuisine virtuelle au chaos bien réel

Sorti en 2016, Overcooked met les joueurs dans la peau de chefs cuisiniers devant préparer des plats dans des cuisines aux conditions extrêmes : plans de travail mouvants, sols glissants ou obstacles improbables, tout est bon pour que la commande ne soit pas livrée à temps. Transposée à un show télévisé, cette mécanique promet des scènes à la fois tendues et hilarantes. On ne verra évidemment pas les candidats tomber dans de la lave ou cuisiner dans l’espace, mais les producteurs envisageraient tout de même des environnements spectaculaires et des défis dignes des plus grandes compétitions culinaires.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Netflix et A24 misent sur le fun et la créativité

Pour A24, une boite de prod surtout connue pour ses films indépendants à succès, il s’agit de la toute première incursion dans la télé-réalité. De son côté, Netflix multiplie les contenus culinaires, à l’instar des émissions à succès comme Nailed It! ou Is It Cake?. Aucun calendrier de diffusion n’a encore été communiqué, mais l’idée d’un Overcooked en chair et en os a de quoi stimuler nos papilles !

« `