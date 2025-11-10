Overcooked : le jeu coopératif culte pourrait devenir une émission de télé-réalité culinaire sur Netflix

Le célèbre jeu vidéo Overcooked, connu pour ses parties multijoueurs chaotiques et hilarantes, s’apprête à passer de la console de jeu à l’écran télévisé. Le studio indépendant A24 a en effet acquis les droits d’adaptation du jeu et collabore actuellement avec Netflix pour en faire une émission de télé-réalité culinaire ! Selon les premières informations disponibles, il s’agira d’un show compétitif non scénarisé où les participants devront affronter des défis inspirés directement de l’univers déjanté du jeu.
Sorti en 2016, Overcooked met les joueurs dans la peau de chefs cuisiniers devant préparer des plats dans des cuisines aux conditions extrêmes : plans de travail mouvants, sols glissants ou obstacles improbables, tout est bon pour que la commande ne soit pas livrée à temps. Transposée à un show télévisé, cette mécanique promet des scènes à la fois tendues et hilarantes. On ne verra évidemment pas les candidats tomber dans de la lave ou cuisiner dans l’espace, mais les producteurs envisageraient tout de même des environnements spectaculaires et des défis dignes des plus grandes compétitions culinaires.
Pour A24, une boite de prod surtout connue pour ses films indépendants à succès, il s’agit de la toute première incursion dans la télé-réalité. De son côté, Netflix multiplie les contenus culinaires, à l’instar des émissions à succès comme Nailed It! ou Is It Cake?. Aucun calendrier de diffusion n’a encore été communiqué, mais l’idée d’un Overcooked en chair et en os a de quoi stimuler nos papilles !
« `
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Anthropic, la start-up à l’origine du chatbot d’intelligence artificielle Claude, a annoncé l’ouverture de nouveaux...
Sony annonce la tenue d’un State of Play spécial qui sera diffusé ce mardi 11 novembre à 23 heures. D’une durée de...
James D. Watson, co-découvreur de la structure en double hélice de l’ADN qui a révolutionné la biologie moderne, est...
Le département de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) au Royaume-Uni vient de finaliser une vaste...
Bien avant que les humains n’atteignent l’orbite, les insectes avaient déjà conquis l’espace. Aujourd’hui, ces...
10 Nov. 2025 • 20:00
10 Nov. 2025 • 19:19
10 Nov. 2025 • 19:18
10 Nov. 2025 • 18:01