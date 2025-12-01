TENDANCES
Jeux vidéo

ModRetro dévoile la M64, sa console hommage à la Nintendo 64

1 Déc. 2025 • 11:15
ModRetro, grand spécialiste du rétro-gaming, a dévoilé la M64, une console pensée comme une réinterprétation moderne de la mythique Nintendo 64. Cette nouvelle console arrive accompagnée d’une manette revisitée, largement inspirée là encore du célèbre contrôleur en forme de trident. Avec cette annonce, ModRetro vient marcher sur les plates-bandes de l’Analogue 3D, autre console haut de gamme dédiée aux jeux N64 et déjà en rupture de stock.

Un design translucide aux accents rétro

La M64 adopte un look résolument nostalgique avec un boîtier translucide (très « années 80 ») décliné en trois coloris : violet, vert et blanc. ModRetro n’a pas encore révélé de prix ni de date de disponibilité, mais un système de liste d’attente permet d’obtenir un accès prioritaire lors de l’ouverture des précommandes. À l’instar de la Nintendo 64 originale, la console ambitionne d’offrir une expérience rétro « authentique » tout en bénéficiant des technologies actuelles.

M64

ModRetro, un acteur récent mais ambitieux

La marque s’était fait remarquer en 2024 avec la Chromatic, une console capable de lire les jeux Game Boy et Game Boy Color, ainsi que des cartouches propriétaires. Proposée à la vente à 200 dollars (ce qui n’est pas rien), la Chromatic s’était pourtant retrouvée en rupture de stocks quelques mois à peine après son lancement. A noter que derrière ModRetro se trouve Palmer Luckey, figure bien connue de la tech, fondateur d’Oculus et concepteur du casque Rift. « J’ai toujours voulu redonner vie au plaisir du jeu rétro avec des machines modernes », déclarait le dirigeant de

Une console rétro-gaming déjà très attendue

Avec la M64, ModRetro vise donc les puristes comme les nouveaux joueurs en quête d’une alternative élégante et fiable permettant de redécouvrir la ludothèque de la N64. Reste désormais à connaître le prix et la date de sortie, deux éléments clefs dans la succès ou l’échec futur de la M64, surtout dans un marché déjà passablement concurrentiel.

