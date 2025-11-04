Playdate : le studio Panic annonce un évènement pour sa petite console à manivelle

Le studio Panic s’apprête à ravir les amateurs de rétro gaming avec un nouvel événement Playdate Update prévu pour le 6 novembre prochain à 19h (heure française). Ce « showcase » qui sera diffusé sur YouTube et le site officiel de Panic, présentera plusieurs nouveautés destinées à la Playdate. Au programme, de nouveaux titres indépendants, mais aussi une sélection des jeux marquants de l’année, ces derniers étant disponibles à prix réduit dans le Playdate Catalog Fall Sale (une campagne de promotions active jusqu’au 13 novembre).
Pour la première fois, la Season 2 bénéficie d’une réduction, passant de 39 à 31 dollars (autant en euros). Cette saison comprend une série de sorties hebdomadaires de jeux originaux, tels que Fulcrum Defender (par les créateurs de Into The Breach), le puzzle-plateformer Taria & Como, le roguelike CatchaDiablos, ou encore le très décalé Blippo+. Avec plus de 15 000 exemplaires vendus, cette seconde saison a largement dépassé les attentes de Panic, ce qui renforce l’idée qu’une Season 3 pourrait être annoncé lors du showcase.
La console Playdate, toujours vendue 229 dollars sur le site du studio, est actuellement en stock et disponible avec livraison gratuite jusqu’au 30 novembre (pour les acheteurs américains).
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Liberty City, Vice City, Los Santos… Si l’univers de Grand Theft Auto (GTA) vous est familier, vous avez remarqué que les jeux se...
Ce 4 novembre 2025 à 22h03 (heure de Paris), tous les regards seront tournés vers le ciel guyanais. Depuis le Centre spatial de Kourou en...
Après un teasing, Free annonce une édition limitée de sa Freebox Ultra aux couleurs de Stranger Things, la série à...
Porté par un excellent démarrage avec sa Switch 2, Nintendo a relevé ses prévisions de ventes pour l’année,...
Un collectif japonais réunissant des acteurs majeurs du divertissement sous la bannière de la Content Overseas Distribution Association...
4 Nov. 2025 • 12:10
4 Nov. 2025 • 10:45
4 Nov. 2025 • 9:28
4 Nov. 2025 • 8:31