Playdate : le studio Panic annonce un évènement pour sa petite console à manivelle

Le studio Panic s’apprête à ravir les amateurs de rétro gaming avec un nouvel événement Playdate Update prévu pour le 6 novembre prochain à 19h (heure française). Ce « showcase » qui sera diffusé sur YouTube et le site officiel de Panic, présentera plusieurs nouveautés destinées à la Playdate. Au programme, de nouveaux titres indépendants, mais aussi une sélection des jeux marquants de l’année, ces derniers étant disponibles à prix réduit dans le Playdate Catalog Fall Sale (une campagne de promotions active jusqu’au 13 novembre).

Playdate Season 2 : des jeux originaux et une baisse de prix inédite

Pour la première fois, la Season 2 bénéficie d’une réduction, passant de 39 à 31 dollars (autant en euros). Cette saison comprend une série de sorties hebdomadaires de jeux originaux, tels que Fulcrum Defender (par les créateurs de Into The Breach), le puzzle-plateformer Taria & Como, le roguelike CatchaDiablos, ou encore le très décalé Blippo+. Avec plus de 15 000 exemplaires vendus, cette seconde saison a largement dépassé les attentes de Panic, ce qui renforce l’idée qu’une Season 3 pourrait être annoncé lors du showcase.

La console Playdate, toujours vendue 229 dollars sur le site du studio, est actuellement en stock et disponible avec livraison gratuite jusqu’au 30 novembre (pour les acheteurs américains).