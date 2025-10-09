TENDANCES
Jeux vidéo

Netflix propose une nouvelle offre TV… qui permet de jouer à des jeux vidéo directement sur sa télé

9 Oct. 2025 • 19:42
0

À partir de cette semaine, les abonnés Netflix peuvent désormais jouer directement depuis leur smart TV, une étape clef dans l’expansion de la plateforme au-delà du simple service de streaming. Dans l’application, un onglet « Games » donne accès à une sélection de titres multijoueurs accessibles via un smartphone, le mobile étant aussi utilisé comme manette.

Netflix Games

Une première collection de jeux de type “Party Games”

Netflix inaugure cette nouvelle offre avec cinq titres conçus pour avant tout pour le jeu en groupe, ce que l’on appelle communément des « Party Games » . Les jeux disponibles sont Boggle Party, LEGO Party!, Party Crashers: Fool Your Friends, Pictionary: Game Night et Tetris Time Warp. La curation de Netflix met donc l’accent sur l’interaction sociale, une façon comme une autre d’encourager les utilisateurs à rester engagés au sein de la plateforme, au-delà du visionnage classique de séries ou de films.

La stratégie jeu de Netflix semble donc prendre un nouveau tournant, sachant que le géant du streaming explore le segment du gaming mobile depuis déjà 2021. L’objectif est cette fois de proposer des titres multijoueurs sans matériel additionnel, via le cloud, ce qui à terme pourrait transformer la manière dont les téléspectateurs utilisent leur abonnement. Qu’on se le dise donc : Netflix n’est plus seulement une plateforme de streaming, mais devient aussi un acteur du jeu vidéo social sur grand écran. Reste à voir si cette stratégie saura fidéliser les joueurs à long terme…

