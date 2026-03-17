Spider-Man Brand New Day : un premier aperçu avant la bande-annonce demain

Tom Holland fait son retour en Spider-Man avec un premier aperçu du film Spider-Man : Brand New Day qui sortira le 29 juillet au cinéma.Tom Holland a annoncé lui-même sur Instagram que la bande-annonce sera mise en ligne demain, tandis que quelques secondes du trailer sont diffusées simultanément sur des comptes de fans à travers le monde.
Les premières images montrent Spider-Man en train de sauver quelqu’un en tisant une toile entre deux immeubles, accompagné d’une voix prononçant le mot « renaissance ». L’esthétique est sombre, filmée au ralenti, avec une atmosphère proche du style Zack Snyder, un registre visuel nettement différent des trois précédents films Spider-Man avec Tom Holland.
First look at ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’
In theaters on July 31. pic.twitter.com/MtTBCPCrXq
— Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) March 17, 2026
Voici également d’autres extraits vidéo :
First look at Tom Holland as Peter Parker in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’
In theaters on July 31. pic.twitter.com/B5RnCdRYag
— Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) March 17, 2026
New look at ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’
In theaters on July 31. pic.twitter.com/iT97h2cAHI
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New look at ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’
In theaters on July 31. pic.twitter.com/qASHIXedLs
— Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) March 17, 2026
Spider-Man : Brand New Day marque plusieurs premières. C’est le premier film Spider-Man avec Tom Holland qui n’est pas réalisé par Jon Watts : c’est Destin Daniel Cretton, connu pour avoir réalisé Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, qui prend la direction. C’est aussi la quatrième apparition solo de Tom Holland dans le rôle de l’homme-araignée et sa septième dans l’univers Marvel, avec un nouveau costume à la clé.
Tom Holland n’avait pas incarné le personnage depuis Spider-Man: No Way Home en 2021, blockbuster ayant engrangé plus de 1,9 milliard de dollars au box-office mondial et ayant intégré Tobey Maguire et Andrew Garfield.
Destin Daniel Cretton, qui a bouclé le tournage en décembre, avait publié une lettre ouverte sur les réseaux sociaux dans laquelle il saluait chaleureusement Tom Holland : « Merci pour ton leadership bienveillant et généreux à l’écran comme en dehors, pour ton éthique de travail sans relâche, tes performances sans peur et pour ton amitié ». Le réalisateur avait également rendu hommage à l’ensemble du casting et des équipes techniques, décrivant Spider-Man : Brand New Day comme « le film le plus grand et le plus enrichissant que j’aie jamais eu la chance de faire ».
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