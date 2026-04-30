SoftBank dévoile Roze AI, une start-up de robots pour construire les data centers de l’IA

SoftBank veut accélérer dans l’infrastructure de l’intelligence artificielle. Le groupe japonais préparerait la création de Roze AI, une nouvelle société mêlant robotique, automatisation et construction de data centers aux États-Unis.
L’objectif serait de rendre la construction de centres de données plus rapide et plus efficace, à un moment où les géants de la tech cherchent désespérément de nouvelles capacités de calcul. Roze AI pourrait notamment déployer des robots autonomes sur les chantiers afin d’automatiser une partie des tâches nécessaires à l’édification de ces immenses fermes de serveurs.
Masayoshi Son, l’actuel CEO du géant japonais Softbank
Ce projet s’inscrit dans la stratégie de Masayoshi Son, patron de SoftBank, qui multiplie les paris sur l’IA, la robotique et les infrastructures numériques. Le groupe a déjà renforcé son exposition aux data centers et aux technologies industrielles automatisées.
Plus étonnant encore, SoftBank penserait déjà à une introduction en Bourse (IPO) de Roze AI, potentiellement dès le second semestre 2026. La valorisation visée pourrait atteindre 100 milliards de dollars (85 milliards d’euros).
Cette ambition suscite toutefois des réserves en interne. Certains responsables douteraient du calendrier et du niveau de valorisation envisagé, alors même que la société n’a pas encore démontré sa capacité opérationnelle à grande échelle.
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30 Apr. 2026 • 15:19
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