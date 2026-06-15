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Zelda Ocarina of Time remake : Nintendo partage des détails supplémentaires

2 min.
15 Juin. 2026 • 9:32
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Quelques jours après avoir officialisé le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2, Nintendo partage quelques informations supplémentaires sur le sujet.

The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake Switch 2

« Des graphismes époustouflants, des designs revisités et un gameplay intemporel »

Sur la page eShop de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, Nintendo a inscrit un message qui présente le jeu en indiquant :

Le classique de la Nintendo 64 renaît sous la forme d’un remake complet pour Nintendo Switch 2. Découvrez Ocarina of Time avec des graphismes époustouflants, des designs revisités et un gameplay intemporel.

Il se trouve que Nintendo a depuis retiré ce message après qu’il a été relayé sur les réseaux sociaux pour indiquer simplement : « Le grand classique de la Nintendo 64 fait son grand retour en 2026 pour une nouvelle génération, en exclusivité sur Nintendo Switch 2 ! ».

En soi, nous savions déjà que le jeu allait avoir de nouveaux graphismes, puisqu’il y a eu un teaser très court lors du récent Nintendo Direct dévoilant le nouveau design de Link. C’est le concept même d’un remake après tout. Mais l’information intéressante ici est la mention « des designs revisités ». Ça laisse supposer que Nintendo va proposer quelques nouveautés et ne pas faire une exacte copie du jeu sorti en 1998 avec simplement des graphismes améliorés.

On peut éventuellement s’attendre à des salles modifiées dans les donjons, une plaine d’Hyrule bien plus grande, de nouveaux lieux et plus encore.

Une sortie pour cette année

Nintendo a déjà fait savoir que The Legend of Zelda : Ocarina of Time sortira en 2026 sur Switch 2. Il n’y a pas encore une date précise pour le moment. On peut imaginer qu’un Nintendo Direct aura lieu dans quelques semaines pour dévoiler tous les détails sur le jeu.

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