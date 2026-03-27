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KultureGeek Jeux vidéo Switch 2 : un remake de Zelda Ocarina of Time et un jeu Star Fox attendus pour cette année
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Switch 2 : un remake de Zelda Ocarina of Time et un jeu Star Fox attendus pour cette année

3 min.
27 Mar. 2026 • 18:14
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Deux annonces majeures dominent les fuites pour la Nintendo Switch 2 : un nouveau jeu Star Fox prévu pour 2026 et un remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time attendu en fin d’année. Les informations émanent du leaker Natethehate, dont la fiabilité a été établie l’an dernier lors de la révélation anticipée de la date de présentation de la Switch 2, et sont corroborées par VGC.

Star Fox

Star Fox et un remake de Zelda pour la Switch 2

Le nouveau jeu Star Fox serait annoncé en avril, initialement conçu comme une surprise dans la foulée de la confirmation de l’apparition du personnage dans Super Mario Galaxy le film. Le jeu inclurait un mode multijoueur en ligne et sortirait plus tard en 2026. Le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, lui, est décrit pour le second semestre, à l’approche des fêtes de fin d’année, si ce n’est pendant les fêtes. Natethehate reste prudent sur l’ambition du projet : « Peut-être un remake 1:1 comparable à Demon’s Souls ou peut-être un remake libre dans ses choix de design ».

Il se trouve que 2026 représente les 40 ans de la franchise Zelda, dont Nintendo a laissé passer l’anniversaire exact en février sans fanfare. Un lancement majeur à Noël ferait office de coup d’envoi stratégique avant le film The Legend of Zelda qui sortira au cinéma le 5 mai 2027. Le timing n’est probablement pas anodin.

Zelda Ocarina of Time

En outre, l’été serait marqué par un Nintendo Direct en juin, suivi des sorties de titres déjà annoncés : Splatoon Raiders, Rhythm Heaven : Groove et Fire Emblem : Fortune Weave. Un nouveau jeu Switch Sports est aussi évoqué, avec moins de certitude. Des versions Switch 2 Edition de Pikmin 4 et Xenoblade 2 sont également attendues. En fin d’année, The Duskbloods de FromSoftware, une exclusivité Switch 2, précéderait le remake de Zelda.

Le nouveau Mario attendrait 2027

Enfin, le jeu qui succédera à Super Mario Odyssey, attendu depuis près d’une décennie, ne sortirait pas cette année. Nintendo réserverait son prochain grand jeu Mario pour 2027. Cela reste une supposition à ce stade, mais il n’est pas impossible que Nintendo veuille éviter d’être en frontal avec Grand Theft Auto VI (GTA 6), sachant que le jeu sortira le 19 novembre 2026.

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