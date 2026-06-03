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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 3 juin
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 3 juin

9 min.
3 Juin. 2026 • 20:31
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Étiqueteuse Portable NIIMBOT B1  à 19,49€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon avec le code QET4ULD5
  • Smartphone 6.1″ Apple iPhone 16e – 128 Go à 499,84€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • [Précommande] Marvel’s Wolverine sur PS5 à 62€ sur @Carrefour
  • Manette sans fil Sony PS5 DualSense V3 + câble USB-C – Midnight Black pour PS5 & PC à 49,99€ sur @JoyBuy
  • Kit mémoire Ram DDR4 Netac 32 Go (2×16 Go) – 3200MHz à 127,39€ sur @AliExpress avec le code SS6FR20
  • It Takes Two sur Nintendo Switch 1/2 à 23,50€ au lieu de 28,99€ sur @Amazon
  • God Of War Ragnarök sur PS4 à 17,01€ sur @Amazon
  • [Adhérents] Drone Dji Mini 5 Pro Fly More Combo + 400€ offerts en carte cadeau à 1015€ au lieu de 1129€ sur @Fnac
  • Refroidisseur Liquide pour CPU Corsair iCUE Link Titan 240 RX RGB – LGA 1851, 1700, AMD AM5, AM4, iCUE Link Inclus à 55,16€ au lieu de 98,63€ sur @Amazon
  • Traqueur Samsung Galaxy SmartTag2 à 16,89€ au lieu de 21,32€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Réfrigérateur multiportes Hisense RF540N4WFE – 480L (302L/178L), No Frost, Distributeur d’eau, Inox Anthracite, Classe E (Via ODR 100€) à 679,96€ au lieu de 779,96€ sur @Electro Dépôt
  • [Précommande] Beast of Reincarnation sur PS5 ou Xbox Series X à 44,99€ au lieu de 59,99€ sur @Carrefour
  • Imprimante 3D Elegoo Centauri Carbon 2 Combo à 345€ sur @JoyBuy avec le code TECH50
  • Carte graphique Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G ( + Jeu 007 First light offert) à 589€ sur @Grosbill
  • SSD M2 NVMe Ediloca EN760 (TLC) – 2 To dissipateur jusqu’à 4 800 Mo/s Compatible PS5 (Vendeur Tiers Ediloca) à 201,67€ au lieu de 313,97€ sur @Amazon.de – livrable en France

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • HOT! Traqueur Apple AirTag (2ᵉ génération) à 27€ sur @Amazon
  • HOT! [Via Paypal] Caméra d’action 360° Insta360 X5 – Vidéo 8K à 311,64€ sur @AliExpress avec le code SS6FR50
  • [Via PayPal] Drone DJI Mini 5 Pro à 516,62€ sur @AliExpress avec le code SS6FR110
  • [Via Paypal] Montre Connectée Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 à 270,14€ sur @AliExpress avec le code SS6FR50ra
  • Montre connectée Apple Watch Series 11 GPS – 46 mm Obsidienne, violet, gris ou Rose, bracelet taille M ou L (via remise de 7.58€ au panier) à 379€ au lieu de 460,10€ sur @Amazon
  • Ecouteurs sans fil Apple Airpods 4 à 119€ au lieu de 137€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette tactile 11″ Android 16 TABWEE T50 avec 24Go RAM (6+18 ext) 128Go ROM, 5G, Wi‑Fi, 8000mAh à 89,99€ au lieu de 179.99sur @Cdiscount
  • Tablette 11″ Apple iPad Air M4 2026 Wi-Fi – RAM 12 Go, 128 Go, Version Importée (Vendeur Bluesky-EU) à 549,99€ au lieu de 669€ sur @Rakuten
  • Tablette 12.1″ Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – 2.5K 120Hz, 6/128 Go, 12000mAh, Gris (Entrepôt FR) à 183,40€ sur @AliExpress avec le code AEVS16
  • HOT! iPad Air 11 pouces M3 à 559€ sur @Amazon
  • Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 369€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • HOT! Tablette 13″ Apple iPad – M3, 128 Go à 739€ au lieu de 807€ sur @Amazon.de – livrable en Franc

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Pack Console Playstation Sony PS5 standard avec 2 manettes – 1 To à 595€ au lieu de 640,28€ sur @Amazon
  • Console Nintendo Switch 2 + Jeu Pokémon Pokopia – (Via 20€ fidélité) à 459,98€ sur @Auchan
  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

  • HOT! Battlefield 6 sur PS5 et Xbox Series X à 35,30€ sur @E.Leclerc
  • Gran Turismo 7 sur PS5 à 34,99€ sur @Auchan
  • Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5 (+ Un goodies à 1 centime ) à 19,99€ sur @Fnac
  • Kingdom Come: Deliverance II sur PS5 à 29,99€ sur @Amazon
  • Jeu 007 First Light sur Xbox Series X – Edition Specialiste à 47€ sur @Amazon
  • Hitman World of Assassination sur PS5 – Anniversary Edition à 35,72€ au lieu de 39,37€ sur @Amazon
  • [Précommande] Lego Batman : L’héritage Du Chevalier Noir sur PS5 à 49,99€ sur @Auchan
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 et Xbox Series X à 29,99€ sur @Amazon
  • Battlefield 6 sur PS5 à 39,30€ au lieu de 49,96€ sur @Amazon
  • [Précommande] Yoshi and The Mysterious Book sur Switch 2 à 51,99€ sur @Carrefour
  • [Précommande] Starfield sur PS5 (+10€ offerts en bon d’achat) à 49,99€ sur @Micromania
  • Metroid Prime Remastered sur Nintendo Switch à 29,99€ sur @Amazon
  • Visions of Mana sur PS5 à 28,99€ au lieu de 49,43€ sur @Amazon

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne Netac NVMe M2 – 1 To à 95,10€ sur @AliExpress avec le code FRSF15
  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Tapis de Souris Gaming Corsair MM300 Pro – 930×300 mm, Surface micro-maille, anti-éclaboussures, base antidérapante, 3 mm à 14,99€ au lieu de 29,86€ sur @Amazon
  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 13″ Apple MacBook Neo – Puce A18 Pro, RAM 8 Go, SSD 256 Go, MHFA4FN/A (Via 50€ sur la Carte de Fidélité) à 599€ au lieu de 669€ sur @Carrefour
  • PC portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED, i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Windows 11 à 1699,99€ au lieu de 1899,99€ sur @Fnac
  • PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8GB à 322€ sur @Alternate
  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go Blanc ou Noir à 633€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 140€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Trottinette électrique pliable iScooter i9 – 350W, 7.5 Ah, 30 km/h, Autonomie 25 km, Roues 8.5″ (Entrepôt EU) à 92,43€ sur @AliExpress avec le code FRSF10
  • Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (Via 50€ en crédit fidélité – Via sélection de retraits Drive) à 189,99€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

— 🔥 Divers —

  • HOT! Figurine Funko pop! Star Wars : The Mandalorian – Mando Flying with Jet Pack à 6,99€ sur @Amazon

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