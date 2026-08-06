Minecraft arrive nativement sur Nintendo Switch 2 le 27 octobre prochain

C’est un petit évènement : Minecraft va enfin bénéficier d’une version spécifiquement conçue pour la Nintendo Switch 2. Mojang Studios annonce que le jeu sortira sur la Switch 2 le 27 octobre prochain, avec plusieurs améliorations visuelles destinées à exploiter la puissance supplémentaire de la nouvelle console de Nintendo.

Vibrant Visuals activé par défaut sur Switch 2

La principale évolution concerne le mode graphique Vibrant Visuals, qui sera activé par défaut. Celui-ci améliore notamment l’éclairage directionnel, les ombres, le brouillard volumétrique et plusieurs effets atmosphériques afin de donner davantage de profondeur aux environnements cubiques de Minecraft.

Minecraft sur Switch première du nom…

… fait peine à voir face à la version native de Minecraft sur Switch 2

Une évolution particulièrement adaptée aux capacités de la Nintendo Switch 2, équipée d’un écran 1080p 120 Hz et capable de sortir du 4K en mode dock. Vibrant Visuals restera cependant indisponible dans certaines situations, notamment en écran partagé ou dans quelques mondes provenant du Marketplace.

Le contenu Super Mario bénéficie également d’une refonte graphique

Le Super Mario Mash-Up Pack, exclusif aux consoles Nintendo, sera lui aussi mis à jour pour profiter de ce nouveau rendu. Les joueurs pourront ainsi redécouvrir des lieux comme le château de Peach ou la place Delfino avec un éclairage plus travaillé.

Les possesseurs de la version Switch actuelle bénéficieront d’un parcours de mise à niveau numérique, mais Mojang n’a pas encore précisé son prix ni ses modalités. La rétrocompatibilité constitue justement l’un des arguments de la Switch 2 depuis son lancement en juin 2025.

Le mode souris des Joy-Con 2 reste incertain

Mojang n’a pas confirmé la prise en charge des Joy-Con 2 utilisés comme souris. Cette fonction pourrait pourtant se révéler particulièrement pratique pour construire avec davantage de précision.

Avec cette édition native, Minecraft rattrape ainsi son retard sur la nouvelle console de Nintendo. « Il était temps » diront les plus chagrins ; « c’est une bonne nouvelle » diront les autres…