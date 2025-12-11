TENDANCES
Jeux vidéo

Le légendaire Skyrim débarque (difficilement) sur Nintendo Switch 2

11 Déc. 2025 • 13:00
Quatorze ans après sa sortie initiale, The Elder Scrolls V: Skyrim s’offre une nouvelle jeunesse… sur la Nintendo Switch 2. Bethesda propose une édition intégralement numérique, et surtout « optimisée » pour la console hybride nouvelle génération. Cette adaptation conforte la réputation de Skyrim comme l’un des jeux les plus réédités de l’histoire.

Cette version Switch 2 reprend l’Anniversary Edition sortie en 2021. Elle inclut l’aventure principale, les trois extensions majeures – Dawnguard, Dragonborn et Hearthfire – ainsi qu’un vaste catalogue de contenus du Creation Club. Les objets inspirés de Zelda, comme l’Épée de Légende ou le Bouclier Hylien, font également leur retour (un peu de fan service ne fait pas de mal).

Une édition enrichie de nouveautés techniques

Optimisé pour le SoC de la Switch 2, le jeu bénéficie d’une résolution améliorée, du support du DLSS, de temps de chargement nettement plus courts et d’un ensemble de raffinements graphiques. Bethesda ajoute aussi des fonctions modernes comme l’usage d’une souris, des commandes par mouvement et la compatibilité Amiibo. A priori, rien à redire donc.

Un tarif qui fait réagir… et des soucis en pagaille

Oui mais voilà, malgré la solidité technique de cette version et un upgrade assez simple — il suffit d’installer la version Switch 1 puis de lancer la mise à niveau via le Nintendo eShop — le prix fait énormément grincer des dents. Pour ceux qui ne possèdent pas Skyrim sur Switch, l’édition coûte 60 euros. Les détenteurs de la version standard sur Switch 1 paieront une mise à niveau à 20 euros, tandis que les propriétaires de l’Anniversary Edition d’origine peuvent passer gratuitement à la nouvelle version.

Pour ne rien arranger, l’optimisation annoncée se solde pour l’instant par un quasi fiasco : le jeu tourne péniblement à 30 fps et surtout affiche un input lag (latence) absolument catastrophique (au delà des 200 ms). On se doute bien qu’un patch permettra de corriger tout ça, mais au prix fort de 60 euros, ce n’est tout simplement pas tolérable.

 

