Hades II s’annonce en exclusivité console sur la Nintendo Switch 2 (et en 60 fps)

Les annoncent se succèdent : Hades II sera bien présent sur la Switch 2 (et même sur la Switch première du nom), et uniquement sur Switch 2 dans le secteur des consoles. Cette exclusivité console est un gros coup pour la firme de Kyoto, sachant que le premier jeu Hades est toujours considéré comme l’un des meilleures titres indé de ces dernières années. Mieux encore, cette version Switch 2 ne souffrira d’aucun compromis technique : « Nous voulons vraiment, vraiment, vraiment que nos jeux tournent à 60 images par seconde, et avec la puissance supplémentaire de la Nintendo Switch 2, nous savons que nous pourrons pousser certains aspects graphiques grâce à cette puissance en plus, » a déclaré Amir Rao, directeur du studio Supergiant, dans la vidéo Creator’s Voice.

SuperGiant confirme toutefois que cette exclusivité sera temporaire, mais cela suffit sans doute pour que Nintendo puisse présenter sa nouvelle console comme une plateforme « à exclus », surtout après les annonces de FromSoftware (The DuskBloods) et d’une poignée d’autres studios, sans oublier bien sûr les grosses franchises de Nintendo (dont le prochain Mario Kart World). Hades II n’a pas encore de date de sortie sur Switch 1&2.