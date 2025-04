Switch 2 : Lexar annonce une carte microSD Express de 1 To

Le coup était bien préparé : dans la foulée de la présentation de la Switch 2, Lexar a annoncé la sortie de ce qui est présenté comme la première carte microSD Express 1 To au monde, et bien entendu, cette carte sera totalement compatible avec la nouvelle console de Nintendo. Pour rappel, la Switch 2 ne prendra en charge que les seules cartes microSD Express, ce qui exclue de facto les cartes microSD classiques utilisées avec l’ancienne Switch. La nouvelle carte Play Pro microSDXC Express de Lexar est disponible en trois capacités : 1 To (199,99 dollars), 512 Go (99,99 dollars) et 256 Go (49,99 dollars). Ces modèles sont rapidement écoulés au point d’atteindre le rupture de stock, et il faudra désormais attendre un réapprovisionnement pour pouvoir s’en procurer.

Si l’on en croit la fiche technique publiée par Lexar, la Play Pro propose des vitesses de lecture allant jusqu’à 900 Mo/s et des vitesses d’écriture jusqu’à 600 Mo/s, soit des performances idéales pour le jeu vidéo. On notera enfin que GameStop a également présenté une carte microSD Express de 1 To (ainsi que des versions 512 Go et 256 Go), toutes évidemment compatibles avec la Switch 2, mais ces modèles ne seront expédiés qu’au juin, soit en même temps que le lancement de la nouvelle console.