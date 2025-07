Switch 2 : Nintendo bride le port USB-C de la console

Nintendo est sans doute encore plus redoutable qu‘Apple lorsqu’il s’agit de verrouiller son écosystème : des stores pour chaque modèle de console, des consoles qui se transforment en brique si l’on tente de les cracker, et désormais aussi, des composants hardware totalement bridés : le site The Verge a ainsi mis le doigt sur le bridage – visiblement totalement volontaire de la part de Nintendo – du ports USB-C de la console. Ainsi, aucun dock tiers, aucun accessoire tiers n’est à priori compatible avec ce port hormis ceux estampillés par la firme de Kyoto. La console peut tout de même se charger via le ports USB-C raccordé à un dock tiers, mais aucun signal ne passe ! The Verge en conclut que Nintendo a forcément rajouté un protocole propriétaire voire un système d’authentification chiffré pour verrouiller son port, même si des docks alternatifs ont visiblement réussi à contourner ces murailles (mais restent à la merci de la moindre mise à jour du firmware de la console).

Les plus aficionados du fabricant japonais (les biais de validation sont parfois terribles) rappellent que le dock de la Switch première du nom contient son lot d’électronique pour le traitement du signal en sortie (sans oublier le ventilateur pour refroidir les composants internes du Dock)… tout en oubliant que l’on voit mal ce qui rendrait impossible la sortie « brute » du signal vidéo de la Switch vers n’importe quel écran via un simple convertisseur USB-C/HDMI, sachant en plus que les autres consoles (PlayStation, Xbox) n’ont évidemment pas ce genre de limitations artificielles.