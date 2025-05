Switch 2 : Nintendo dévoile en vidéo l’usage du mode souris avec les Joy-Con

Dans une vidéo publiée sur l’application Nintendo Today, la firme japonaise présente l’usage des Joy-Con en tant que souris sur l’écran d’accueil de la Switch 2. Ce système, qui transforme les manettes en pointeurs, promet une expérience inédite pour naviguer dans l’interface et jouer à certains titres.

Dans la vidéo de Nintendo, une personne tient le Joy-Con droit sur le côté pour l’utiliser comme une souris. En accédant au menu des manettes via l’écran d’accueil de la Switch 2, une interface sous forme de tutoriel détaille le fonctionnement. Bouger le Joy-Con fait apparaître un curseur à l’écran, tandis que les 10 boutons de la manette restent actifs en mode souris. Le joystick droit, quant à lui, permet de faire défiler le contenu, à l’image d’une molette de souris classique.

Nintendo Today showed how the mouse controls will work on the Switch 2 home screen. pic.twitter.com/qpyCsxbGBM

— Stealth (@Stealth40k) May 11, 2025