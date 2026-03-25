Switch 2 : Nintendo étend la baisse de prix pour les jeux dématérialisés

Depuis le départ, les jeux édités par Nintendo pour la Switch 2 coûtent moins cher au format dématérialisé qu’au format physique. C’était du moins le cas en Europe. Voilà maintenant que ce changement tarifaire s’étend à l’Amérique du Nord.

Des jeux Switch 2 moins chers au format dématérialisé

Dans une déclaration, Nintendo of America indique qu’à partir de mai 2026, les prix des jeux Switch 2 édités par Nintendo auront un prix différent, en commençant par Yoshi and the Mysterious Book. Celui-ci est disponible pour 59,99 dollars sur le Nintendo eShop au format dématérialisé. Mais il faut ajouter 10 dollars pour avoir la version physique.

Nintendo indique :

Les jeux Nintendo offrent la même expérience, qu’ils soient vendus en version physique ou numérique. Ce changement reflète simplement les coûts différents liés à la production et à la distribution de chaque format, et offre aux joueurs davantage de choix quant à la manière d’acheter et de jouer aux jeux Nintendo. Comme toujours, les revendeurs fixent leurs propres prix pour les jeux physiques et numériques, et le prix de chaque titre peut varier.

En Europe, cette pratique est une réalité depuis le lancement de la Switch 2 en juin 2025. Par exemple, Mario Kart World était disponible au lancement pour 79,99 euros en dématérialisé et coûtait 89,99 euros au format physique. C’était similaire pour Donkey Kong Bananza, avec un prix de 69,99 euros pour le jeu dématérialisé et 10 euros de plus pour la version physique. Dans le cas de Yoshi and the Mysterious Book, les tarifs sont les mêmes que pour Donkey Kong Bananza.

En parlant de la Switch 2, nous avons appris il y a peu que Nintendo a réduit la production de sa console de l’ordre de 30 %. Cela s’explique par des ventes inférieures aux attentes pendant les fêtes de fin d’année, tout particulièrement aux États-Unis.