Switch 2 : Nintendo réduit la production après une baisse des ventes

Nintendo ralentit la production de sa Switch 2 après un essoufflement de la demande pendant les fêtes de fin d’année, surtout aux États-Unis. Le groupe prévoit désormais 4 millions d’exemplaires ce trimestre, contre 6 millions initialement programmés, soit une baisse de plus de 30 % selon Bloomberg.

Un ralentissement des ventes, surtout aux États-Unis

Ce coup de frein ne remet pas en cause le lancement historique de la console, mais il casse la dynamique que Nintendo espérait prolonger après juin. Depuis sa sortie le 5 juin 2025, la Switch 2 a déjà atteint 17,37 millions d’unités vendues, soit le meilleur démarrage matériel de l’histoire de Nintendo.

Le problème vient moins du Japon que de l’international, et en particulier du côté des États-Unis. La variante moins chère de la Switch 2, seulement vendue au Japon, continue de bien se vendre, même si elle n’est pas rentable, alors que les ventes aux États-Unis n’ont pas prolongé leur succès initial au même niveau.

Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, l’a reconnu dès le 3 février en expliquant que « les ventes à l’étranger ont été quelque peu plus faibles que prévu ». Le Japon a au contraire dépassé les attentes, aidé par une version domestique affichée à 49 980 yens, soit 272 euros.

Même Pokémon Pokopia n’a pas suffi à inverser la prudence de la société. Nintendo préfère attendre de voir si ce titre et les autres nouveautés disposent d’une endurance suffisante avant de relever à nouveau la production de sa console.

Le revers le plus visible de la période de fin d’année est venu de Metroid Prime 4 : Beyond. Sorti en décembre, le jeu s’est vendu à moins d’un million d’exemplaires sur le mois, un démarrage inhabituellement lent pour une grosse sortie Nintendo.

Rien de bien grave en l’état

À ce stade, la baisse de cadence ne devrait pas empêcher Nintendo d’atteindre l’estimation moyenne des analystes autour de 20 millions de Switch 2 vendues sur l’exercice fiscal qui s’achève ce mois-ci. Le constructeur avait d’abord visé 15 millions d’exemplaires, puis a relevé son objectif à 19 millions début novembre après le bon lancement, avant de laisser cette prévision inchangée en février.

Ce maintien de l’objectif a été perçu comme un signal de faiblesse pour les ventes de fin d’année car Nintendo a historiquement tendance à relever sa prévision quand l’exécution suit son plan interne. Mais la réduction de production vient bien d’une demande moins forte des joueurs, pas de la hausse du prix de la RAM, même si cette pression de coûts pourrait nourrir plus tard une réflexion sur les prix.

Nintendo réfléchit désormais aux leviers capables de relancer la Switch 2, y compris d’éventuelles nouvelles variantes matérielles. Il a déjà été dit qu’une variante spécifique à l’Europe va voir le jour avec une batterie remplaçable. L’enjeu est stratégique car la deuxième année d’une console joue souvent un rôle décisif dans l’installation durable de la plateforme, en attirant davantage de développeurs puis davantage de joueurs.

En interne, un autre débat reste ouvert : une partie de la demande a peut-être été avancée artificiellement par des stocks abondants juste après le lancement. Malgré ce trou d’air, Nintendo continue de se dire confiant dans le potentiel de long terme de la Switch 2.