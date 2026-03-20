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Nintendo préparerait une Switch 2 avec batterie remplaçable

3 min.
20 Mar. 2026 • 18:35
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Nintendo s’apprêterait adapter la Switch 2 pour l’Europe avec une batterie remplaçable par l’utilisateur. Le changement répond au droit à la réparation avant l’entrée en vigueur, en février 2027, du règlement européen sur les batteries.

Nintendo Switch 2 Prise en Main

Une Switch 2 spécifique à l’Europe

Cette révision, révélée par Nikkei, ne concernerait pas toute la gamme mondiale. Le déploiement sera progressif sur les Switch 2 et sur les Joy-Con vendus dans l’Union européenne, tandis que le reste du monde conserverait le modèle actuellement en vente.

Aujourd’hui, Nintendo confie en principe le remplacement des batteries lithium-ion de la Switch 2 à des centres de réparation agréés et déconseille aux utilisateurs d’effectuer eux-mêmes l’opération. Le règlement européen adopté en 2023 change la donne en imposant que les appareils équipés de batteries portables soient conçus pour permettre un retrait et un remplacement faciles par l’utilisateur.

Ce mouvement dépasse largement le cas Nintendo. Le débat sur le droit à la réparation s’est renforcé ces dernières années en Europe et aux États-Unis, sur fond de critiques contre un modèle où le fabricant garde la main sur les réparations et renvoie le client vers un achat neuf ou une intervention payante.

Nintendo suit un mouvement plus large

Les fabricants de produits tech ont déjà commencé à bouger sous la pression réglementaire. Apple a revu la conception de ses iPhone pour rendre les batteries plus faciles à retirer, Sony a lancé vers la fin 2025 des manettes DualSense pour PlayStation 5 avec une batterie remplaçable dans les pays concernés, et Asus propose des PC avec le panneau inférieur accessible sans outil, ainsi que des remplacements de batterie réalisables avec des outils courants.

Pour Nintendo, l’intérêt est double : une console plus durable pour le joueur et moins de passages obligés par un centre agréé. Une batterie plus simple à changer peut prolonger la durée de vie du produit et réduire le coût comme la contrainte logistique de la réparation, même si les fabricants devront absorber des processus industriels plus lourds et des coûts supplémentaires.

Un détail illustre déjà la capacité de Nintendo à segmenter sa console selon les marchés. Le groupe vend au Japon une version de la Switch 2 limitée au japonais, moins chère, verrouillée sur les jeux et l’eShop japonais, mais identique sur le design général, ce qui montre que la base matérielle peut rester proche tout en s’adaptant à des exigences locales.

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