Claude Opus 4.8 est disponible avec des améliorations pour l’IA

Anthropic annonce la disponibilité de Claude Opus 4.8 dès aujourd’hui, moins de deux mois après la version précédente, marquant une accélération notable du rythme de mise à jour du modèle d’intelligence artificielle. Les prix restent identiques à ceux de Claude Opus 4.7.
Anthropic décrit Opus 4.8 comme disposant d’un « jugement plus affûté, d’une plus grande honnêteté sur l’avancement de ses tâches et d’une capacité à travailler de manière autonome plus longtemps que ses prédécesseurs ». Les testeurs qui ont pu avoir l’IA en avance rapportent que le modèle signale plus volontiers ses incertitudes et formule moins d’affirmations non étayées, deux axes directement liés aux usages en mode agentique.
Les gains de performance entre Opus 4.7 et Opus 4.8 sont les suivants selon les benchmarks :
Le mode rapide d’Opus 4.8 est environ 2,5 fois plus véloce que celui d’Opus 4.7 et son coût a été divisé par trois. Par défaut, le modèle fonctionne en effort élevé, ce qui consomme un volume de tokens comparable à Opus 4.7 sur les tâches de codage, pour de meilleures performances. Les utilisateurs peuvent également choisir les niveaux « extra » (xhigh dans Claude Code) ou « max » pour allouer davantage de tokens sur des tâches complexes ou des flux de travail de longue durée. Anthropic a également relevé les limites dans Claude Code pour absorber cette consommation accrue.
En parallèle du lancement d’Opus 4.8, Anthropic déploie trois mises à jour distinctes :
Enfin, Anthropic annonce la mise à disposition de son modèle Mythos, dédié à la cybersécurité et dévoilé début avril, pour l’ensemble de ses clients « dans les prochaines semaines », après une période d’accès restreint à certaines plateformes partenaires.
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