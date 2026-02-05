Claude Opus 4.6 : Anthropic dévoile son modèle d’IA le plus intelligent

Anthropic accélère la course à l’intelligence artificielle avec le lancement de Claude Opus 4.6. Présenté comme une mise à niveau directe de son prédécesseur, ce nouveau modèle d’IA promet de livrer des résultats d’une qualité quasi-finale dès le premier essai, réduisant drastiquement les allers-retours habituels.

Claude Opus 4.6 gagne en polyvalence

Ce modèle, qualifié par l’entreprise de « plus intelligent » de sa gamme, conserve la même grille tarifaire que la version précédente mais gagne en polyvalence. Ses domaines de prédilection incluent désormais le codage agentique, l’utilisation d’outils, la recherche et l’analyse financière. Mais c’est surtout sa capacité à gérer des tâches complexes en plusieurs étapes qui le distingue, avec une promesse forte : transformer des projets de développement nécessitant habituellement plusieurs jours en missions de quelques heures, de l’architecture au déploiement.

Si Anthropic a bâti sa réputation auprès des développeurs, l’entreprise cherche clairement à séduire les autres utilisateurs avec Claude Opus 4.6. L’IA a été spécifiquement entraînée pour exceller dans la création de présentations PowerPoint et de feuilles de calcul Excel.

Cette stratégie vise à élargir l’usage de l’IA aux secteurs non techniques comme le marketing ou la recherche. Pour faciliter cette adoption, Anthropic met en avant Cowork, une version de Claude Code adaptée aux profils moins techniques. L’objectif est de fournir des documents, tableurs et présentations qui nécessitent moins d’itérations correctives, augmentant ainsi la productivité des cadres et employés de bureau.

Des « équipes d’agents » pour diviser le travail

La nouveauté majeure de Claude Opus 4.6 pour les développeurs réside dans une fonctionnalité de recherche baptisée « équipes d’agents » (agent teams). Ce système, pour l’instant en bêta, permet au modèle de fonctionner au sein de Claude Code « comme une véritable équipe d’ingénierie ». Concrètement, il devient possible de fragmenter un projet complexe entre plusieurs agents virtuels. Chaque agent prend en charge une partie spécifique du travail et se coordonne avec les autres pour aboutir au résultat final.

Cette approche multi-agents s’accompagne d’une première pour la gamme Opus : une fenêtre contextuelle d’un million de tokens, disponible en bêta. Cette extension répond directement aux retours des utilisateurs de Claude Opus 4.5 qui réclamaient la possibilité de travailler sur un volume plus important de documents simultanément.

Et comme d’habitude, nous avons le droit aux benchmarks pour comparer les performances avec la concurrence (Google Gemini 3 Pro et OpenAI GPT-5.2), ainsi que les modèles Claude Sonnet 4.5 et Opus 4.5.

Une sécurité renforcée

Le déploiement de cette puissance s’accompagne du protocole de tests de sécurité le plus complet jamais réalisé par l’entreprise. Anthropic a soumis Claude Opus 4.6 à de nouvelles évaluations portant sur le bien-être des utilisateurs et sa capacité à refuser des requêtes potentiellement dangereuses.

Les tests ont également vérifié si le modèle pouvait accomplir secrètement des actions nuisibles. Face aux compétences accrues de l’IA en matière de cybersécurité, six nouvelles sondes spécifiques ont été intégrées pour surveiller et prévenir tout usage malveillant.