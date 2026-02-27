eBay supprime 6% de ses effectifs et se réorganise après le rachat de Depop

eBay engage une nouvelle phase de restructuration après le rachat de Depop. Le géant américain du commerce en ligne a annoncé la suppression d’environ 800 emplois à l’échelle mondiale, soit près de 6 % de ses effectifs permanents. Dans un communiqué relayé par Bloomberg, l’entreprise précise : “Nous prenons des mesures pour réinvestir dans notre activité et aligner notre structure sur nos priorités stratégiques, ce qui affectera certains postes au sein de nos équipes.”

Malgré cette lourde réduction d’effectifs, eBay indique vouloir poursuivre ses recrutements dans des “domaines clés”, sans détailler toutefois les secteurs concernés. Cette stratégie pourrait traduire une volonté de recentrer les ressources sur des activités jugées plus porteuses, dans un contexte de concurrence accrue sur le marché du e-commerce.

Depop au cœur de la nouvelle stratégie

Cette annonce intervient quelques jours après la publication des résultats financiers annuels du groupe. En 2025, eBay a enregistré un chiffre d’affaires de 11,1 milliards de dollars. Parallèlement, la société a officialisé l’acquisition de Depop, plateforme spécialisée dans la mode d’occasion entre particuliers, jusqu’alors détenue par Etsy.

Le montant de la transaction s’élève à 1,2 milliard de dollars. Avec cette opération, eBay entend renforcer sa présence sur le segment en forte croissance de la seconde main, particulièrement prisé par les jeunes consommateurs et les adeptes de la mode circulaire.

Entre restructuration interne et expansion ciblée, eBay cherche ainsi à adapter son modèle économique aux nouvelles dynamiques du commerce en ligne, misant sur l’innovation et les niches à fort potentiel pour soutenir sa croissance future.