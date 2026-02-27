TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech eBay supprime 6% de ses effectifs et se réorganise après le rachat de Depop
Business Tech

eBay supprime 6% de ses effectifs et se réorganise après le rachat de Depop

2 min.
27 Fév. 2026 • 12:40
0

eBay engage une nouvelle phase de restructuration après le rachat de Depop. Le géant américain du commerce en ligne a annoncé la suppression d’environ 800 emplois à l’échelle mondiale, soit près de 6 % de ses effectifs permanents. Dans un communiqué relayé par Bloomberg, l’entreprise précise : “Nous prenons des mesures pour réinvestir dans notre activité et aligner notre structure sur nos priorités stratégiques, ce qui affectera certains postes au sein de nos équipes.”

Malgré cette lourde réduction d’effectifs, eBay indique vouloir poursuivre ses recrutements dans des “domaines clés”, sans détailler toutefois les secteurs concernés. Cette stratégie pourrait traduire une volonté de recentrer les ressources sur des activités jugées plus porteuses, dans un contexte de concurrence accrue sur le marché du e-commerce.

Licenciement

Depop au cœur de la nouvelle stratégie

Cette annonce intervient quelques jours après la publication des résultats financiers annuels du groupe. En 2025, eBay a enregistré un chiffre d’affaires de 11,1 milliards de dollars. Parallèlement, la société a officialisé l’acquisition de Depop, plateforme spécialisée dans la mode d’occasion entre particuliers, jusqu’alors détenue par Etsy.

Le montant de la transaction s’élève à 1,2 milliard de dollars. Avec cette opération, eBay entend renforcer sa présence sur le segment en forte croissance de la seconde main, particulièrement prisé par les jeunes consommateurs et les adeptes de la mode circulaire.

Entre restructuration interne et expansion ciblée, eBay cherche ainsi à adapter son modèle économique aux nouvelles dynamiques du commerce en ligne, misant sur l’innovation et les niches à fort potentiel pour soutenir sa croissance future.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Ebay Tise Hors-Sujet

eBay rachète Tise, une plateforme de marché sociale prisée de la gen Z et des millenials

Amazon Logo Internet

Après Shein, le gouvernement signale Amazon, AliExpress, eBay, Temu et d’autres plateformes

eBay Logo Internet

Après Shein, eBay est visé par une enquête en France pour la vente de produits illégaux

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Horizon+ 1

Meta Horizon+ dépasse le million d’abonnés : le « Xbox Game Pass de la VR » franchit un cap

27 Fév. 2026 • 15:30
0 Jeux vidéo

Meta vient de franchir une étape symbolique dans le secteur du gaming VR. Son service d’abonnement Horizon+, dédié aux jeux VR...

Drapeau France Tour Eiffel

Piratage des données de 15 millions de Français : une enquête est ouverte

27 Fév. 2026 • 14:10
0 Internet

Une cyberattaque visant MLM (MonLogicielMedical), le logiciel médical de Cegedim Santé, a entraîné la fuite de données...

Nothing Headphone (a)

Nothing Headphone (a) : un nouveau casque sans fil coloré et plus endurant attendu le 5 mars

27 Fév. 2026 • 11:15
0 Matériel

La marque londonienne Nothing prépare l’arrivée d’un nouveau casque audio sans fil baptisé Headphone A. Teasé...

Lootboxes CS Go 2

Lootboxes : l’État de New York attaque Valve et assimile ses pratiques à des jeux d’argent

27 Fév. 2026 • 9:55
1 Actu OS

Le bras de fer entre régulateurs et éditeurs de jeux vidéo franchit un nouveau cap. La procureure générale de...

Medecin Sante

Piratage des données médicales de 15 millions de Français à cause de Cegedim

27 Fév. 2026 • 9:23
0 Internet

Un piratage du logiciel MLM (MonLogicielMedical) de Cegedim a permis à un hacker de collecter les données médicales de 11 à...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le Brésil devient le 2e marché mondial pour Apple TV

Le Brésil devient le 2e marché mondial pour Apple TV

27 Feb. 2026 • 14:10

image de l'article Apple compterait plusieurs centaines de millions d’utilisateurs d’iPhone en Chine continentale

Apple compterait plusieurs centaines de millions d’utilisateurs d’iPhone en Chine continentale

27 Feb. 2026 • 12:30

image de l'article Star City : première image du spin-off de For All Mankind, et quelques détails supplémentaires

Star City : première image du spin-off de For All Mankind, et quelques détails supplémentaires

27 Feb. 2026 • 11:05

image de l'article Pénurie de RAM : le marché des smartphones menacé en 2026, Apple (toujours) mieux armé que ses concurrents

Pénurie de RAM : le marché des smartphones menacé en 2026, Apple (toujours) mieux armé que ses concurrents

27 Feb. 2026 • 9:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site